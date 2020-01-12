Сборная России вышла на второе место на ЮОИ-2020

Источник: РИА "Новости"

«Успокоился и представил, что на тренировке»

В субботу, 11 января, биатлонист Олег Домичек выиграл индивидуальную гонку на 12,5 км. Результат чемпиона 34:09,4. Триумф биатлонистов позволил российской сборной выйти на второе место в общем медальном зачете.

На последней стрельбе был спокоен, поскольку после двух первых рубежей с двумя промахами вообще не думал, что буду лидировать, рассказал Домичек. Перед стартом было приличное волнение, а потом я просто успокоился и представил, что еду будто на тренировке. Только на финишном круге понял, что могу претендовать на высокое место. Трасса непростая, довольно много поворотов. На последнем я даже упал из-за парня, который ехал передо мной. Был вариант либо падать рядом с ним, либо улетать в кювет. Я выбрал первое и потерял в итоге немного секунд восемь.

Источник: РИА "Новости"

Олег родом из села Лесное Алтайского края. В биатлон пришел за компанию с другом и, по его собственному признанию, до прошлого лета в индивидуальных гонках не блистал делал не меньше 11 промахов. За полгода усиленной подготовки стрельбу удалось подтянуть, а с ней пришел и результат.

Честно говоря, выходя на старт, не представлял себе, что стану победителем. Знаю, что за меня весь Алтайский край болеет. Но пока ничего особенного не ощущаю впереди еще много гонок, которые тоже нужно хорошо пробежать, признался Домичек. Стараюсь вообще не думать о значимости события, атмосфере вокруг этих Игр. Чем меньше думаешь, тем лучше будет результат.

«Провели хороший сбор в Сочи, с организацией помог ОКР»

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Стоит отметить, что все биатлонисты российской сборной показали в первый соревновательный день высокую скорость. За это стоит поблагодарить сервис-бригаду. А тренер биатлонной сборной Юрий Векшин отдельно выделил и подготовительный период, в который удалось заложить серьезный фундамент.

Мы провели хороший сбор в Сочи, с организацией которого нам помог Олимпийский комитет России. На комплексе «Лаура» снега не было, и мы забрались на высоту 1900 метров, в местечко Хмелевские озера. Все хорошо подготовили и сегодняшним результатом, конечно, довольны.

А накануне первое золото сборной России принесла Алена Мохова. Она победила в индивидуальной гонке на 10 км. Результат россиянки 32:26,7. Алена опередила серебряного призера француженку Жани Ришар на минуту и три секунды.

Алена умеет здорово настроиться именно на гонку. Она настоящий боец этого не отнять, рассказал Векшин. Во время отбора она выиграла масс-старт, без промахов отработав на четырех рубежах. Хотя до этого была на грани попадания в команду. Но собралась и опередила всех, в том числе старших.