Исинбаева: Олимпийские игры не должны быть площадкой для политических заявлений

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

Решение ввести наказание для спортсменов за проведение акций протеста во время Игр в четверг принял исполком МОК, он одобрил новые правила поведения спортсменов, разработанные комиссией. Участникам Олимпийских игр запрещено демонстрировать несогласие с тем или иным решением или политические взгляды во время соревнований, на церемониях открытия, закрытия Игр и церемониях награждения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ab54771be808631424f3" data-vnd="ab54771be808631424f3" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ab54771be808631424f3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Эту тему комиссия спортсменов МОК очень бурно обсуждала. Решение было принято практически единогласно, поскольку мы считаем, что Олимпийские игры — не место для политических высказываний и манипуляций, а для признания труда спортсмена. Он должен в полной мере насладиться своей минутой славы, потому что ты звезда только то время, что стоишь на пьедестале. Когда ты с него сходишь, нужно начинать работать заново. Поэтому эту минуту никто и ничто не должно иметь право омрачить», — сказала Исинбаева.

«Нам часто приходится объяснять спортсменам, что взаимоуважение — это приоритет и философия МОК. И не важно, какая ситуация: политическая, внутриспортивная или личная, в момент церемонии награждения, в момент выступления необходимо вести себя уважительно», — добавила она.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсменам запрещено надевать символику политического характера, демонстрировать политические жесты, вставать на одно колено, нарушать протокол церемоний.