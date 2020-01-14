Россия вышла в лидеры медального зачета на ЮОИ-2020

Источник: РИА "Новости"

На счету у российской команды теперь 4 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые награды. У хозяев соревнований, швейцарцев, золота столько же, но меньше серебра — 4+3+3. Далее располагается Япония — 3+1+1.

ВСЕ РОССИЙСКИЕ ФИГУРИСТЫ С НАГРАДАМИ

Фигуристы ожидаемо сыграли роль застрельщиков и ударников. Всего они принесли сборной 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. Другими словами, без наград не остался никто из российских участников в соревнованиях по фигурному катанию.

Среди танцевальных дуэтов золото завоевали Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, серебро — Софья Тетюнина и Александр Шустицкий.

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— Прокат произвольной программы получился хорошим, но недочеты есть всегда. Будем работать, чтобы было еще лучше, — скромно заявила Ирина Хавронина.

И это несмотря на то, что довольный тренер пары Максим Болотин назвал прокат своих подопечных идеальным. После ритм-танца ребята выигрывали у соотечественников менее балла, но в итоге опередили их на 5 с половиной баллов.

— Результат, наверное, не тот, о котором мечтали, но для серьёзных соревнований это достойно, — сказали, в свою очередь серебряные призеры.

В одиночном же катании у девушек, как днем ранее у юношей, золото России взять не удалось. Уверенно в Лозанне выступила кореянка Ю Ён, серьезный соперник, выигравшая в этом сезоне бронзу канадского этапа взрослого Гран-при. В арсенале у этой фигуристки имеется тройной аксель. В итоге она и победила. Ксения Синицына заняла второе место, Анна Фролова — третье.

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МЕДАЛЬНЫЙ ПОЧИН В САНКТ-МОРИЦЕ

Первая российская медаль завоевана и в Санкт-Морице, другом кластере ЮОИ-2020, в который отправлены, конькобежный и санный спорт, а также бобслей и скелетон.

Вторым у конькобежцев на дистанции 1500 метров со временем 1.53,74 стал Павел Таран. Победил же японец Мотонага Арито, пробежавший на полторы секунды быстрее.

— Рассчитывал сегодня попасть в число призеров, — заявил Павел Таран. — Знал, что я один из фаворитов гонки, но старался об этом не думать. Японец бежал после меня, поэтому он уже знал мой результат, в этом плане ему было легче. Погода немного подвела, поднялся ветер. В остальном все было хорошо, результатом я доволен.

Александр Сергеев финишировал 14-м (2.00,26).

У девушек на полуторакилометровой дистанции Александра Рутковская заняла 5-е место (2.13,41), а Валерия Сороколетова (2.17,059) — 10-е. С результатом 2.10,44 золото выиграла Мирте де Бур (Нидерланды).

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ТРЕТЬЯ ПОБЕДА В КЁРЛИНГЕ

На турнире по кёрлингу российская смешанная команда, за которую выступают Валерия Денисенко (скип), Михаил Власенко, Алина Фахуртдинова и Николай Лысаков, одержала третью победу. -

В воскресенье наша сборная победила Испанию — 11:4 (5:0, 0:1, 2:0, 0:2, 1:0, 0:1, 3:0, Х), а в понедельник — Эстонию — 8:4 (3:0, 2:0, 0:1, 1:0, 2:0, 0:2, 0:1, Х).

Другие матчи в группе А принесли такие результаты: Польша — Эстония — 9:3, Канада — Южная Корея — 6:3, Южная Корея — Польша — 5:3, Испания — Канада — 3:9.

Во вторник в 12 часов по московскому времени россияне проведут заключительным матч группового турнира. Соперник — Польша. Канада сыграет с Эстонией, Корея — с Испанией.

Положение после 4-х туров: Канада — 4 победы, Россия — 3, Корея, Польша — по 2, Испания — 1, Эстония — 0.

Если Россия сохранит за собой 2-е место, то в ¼ финала встретится в среду утром с победителем группы В, а это явно будет Швейцария. В тот же день пройдут полуфиналы.

В ски-альпинизме Никита Филиппов пробился в финал спринта и занял в итоге высокое 6-е место.

— Стояла задача попасть в финал — я ее выполнил, — сказал Никита Филиппов после финиша. — Хотя, конечно, хотелось за призовые места побороться. Я здесь представляю Россию. Стремился доказать, что российские спортсмены, с одной стороны, чистые, с другой, сильные. На пешем участке в финале, увы, сказалась усталость.

Евгения Долженкова выбыла на стадии ¼ финала.

В слаломе-гиганте победу одержал австрийский горнолыжник Филип Хоффман. На последующих местах — два швейцарца. Роман Зверян не добрался до финиша в первой попытке и досрочно выбыл из борьбы.

Автор: Александр Просветов