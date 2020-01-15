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15 января, источник: ТАСС

Юрист Рамони приступил к проработке позиции ОКР в споре WADA и РУСАДА

ТАСС, 15 января. Швейцарский юрист Клод Рамони приступил к проработке позиции Олимпийского комитета России (ОКР) в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает служба информации ОКР.

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Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу только в том случае, если их одобрит CAS.

24 декабря исполком ОКР принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны, интересы ОКР в суде было доверено представлять Рамони. Глава ОКР Станислав Поздняков ранее заявил ТАСС, что организация подаст заявление в CAS о споре с WADA в ближайшее время. «Доверенность господину Рамони уже выдана, он приступил к детальной проработке позиции ОКР», — говорится в сообщении ОКР.

WADA отправило уведомление в CAS о споре с РУСАДА 9 января. В течение 10 дней о своем желании присоединиться к процессу в качестве третьей стороны смогут другие организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

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