ОКР присоединился к суду против ВАДА. Что это значит?

Источник: Reuters

Олимпийский комитет России проанонсировал свое вступление в арбитражный процесс между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА в качестве третьей стороны. Это значит, что теперь лозаннский суд обязательно должен высказать четкую позицию по поводу участия нашей страны в Олимпиаде-2020 под собственным флагом. По данным «СЭ», документы в Лозанну из ОКР должны уйти в четверг или в пятницу. Однако ждать каких-то движений по этому делу, скорее всего, придется достаточно долго. Хотя ВАДА и МОК ждут вердикта суда до июля 2020 года, когда закроется окно заявок на летние Игры в Токио.

Почему дело дошло до суда

Нынешнее разбирательство — новый этап допингового скандала, который полыхает вокруг нашего спорта с 2015 года. Перед Олимпиадами огонь обвинений обычно разгорается сильнее — так было и перед Рио-2016 и перед Пхенчханом-2018. В Бразилию мы поехали в усеченном составе (а паралимпийцы не поехали вовсе), а в Корее россияне в качестве наказания выступали без национального флага. В 2018-м скандал вроде бы начал сходить на нет, но по мере приближения Токио-2020 обвинения зашли на новый круг, в том числе по политическим причинам.

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Новое обострение связано с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. С 2016 года она была арестована Следственным комитетом России в рамках уголовного дела Григория Родченкова. Но ВАДА настояло на передаче файлов своим экспертам, рассчитывая с их помощью наказать еще около 150 российских спортсменов. Эксперты заявили, что часть компрометирующей информации якобы намеренно искажена в Москве. Российская сторона манипуляции с базой отрицает, но ВАДА все равно пошло на эскалацию конфликта, объявив о беспрецедентных санкциях в адрес российского спорта.

Согласно решению ВАДА, Россия на четыре года должна лишиться права выступления под своим флагом на Олимпиадах и других крупных стартах, отказаться от проведения международных соревнований, принять дисквалификацию чиновников и руководителей Олимпийского комитета России, а также заплатить большой штраф. Все это — на фоне лишения лицензии РУСАДА, без которой, например, не может быть восстановлена в правах Всероссийская федерация легкой атлетики. Нашей стране предлагали принять это наказание и не тратить деньги и время на апелляции, однако было принято решение идти в суд.

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Почему судьба конфликта решается в Лозанне?

Спортивный арбитражный суд (CAS) — высший орган для решения всех спортивных споров, согласно Хартии МОК и Всемирному антидопинговому кодексу. После того, как Россия отказалась принять наказание (несмотря на противоположную позицию главы РУСАДА Юрия Гануса), ВАДА обратилась в CAS с просьбой поставить в этом деле точку. Теперь до тех пор, пока суд не вынесет свой вердикт, санкции в силу не вступят. Основными противоборствующими сторонами в процессе станут ВАДА и РУСАДА. А перед арбитрами будет стоять два блока вопросов:

1) имело ли ВАДА основания для лишения РУСАДА признания?

2) насколько законны санкции, наложенные ВАДА на весь российский спорт (в том числе на ОКР) и на наших официальных лиц?

Решение лозаннского суда обязательно для исполнения всеми спортивными инстанциями, хотя чисто теоретически вердикт можно оспорить в федеральном трибунале Швейцарии. Однако вероятность изменения приговора через гражданский суд крайне мала, а апелляции потребуют дополнительных времени и денег.

Что означает «третья сторона процесса» и чего добивается ОКР?

Согласно правилам арбитражного процесса, в нем могут принимать участие не только конфликтующие стороны, но и те, кого напрямую может затронуть будущий вердикт. В нашем случае, помимо ОКР и Паралимпийского комитета России, это МОК, Международный паралимпийский комитет и международные федерации (например те, которые могут пострадать из-за отмены соревнований в нашей стране). Однако, на данный момент нет никакой информации об участии в суде каких-то структур, помимо ВАДА, РУСАДА, ОКР и ПКР, хотя срок подачи заявок истекает уже 20 января.

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«Третья сторона» процесса может заявлять в суде собственные ходатайства и участвовать во всех заседаниях — в общем, обладает более широкими правами, чем банальный свидетель по делу. Выступая в такой роли, ОКР рассчитывает добиться от CAS признания, что Хартия МОК не предполагает санкций к сборным на Играх при отсутствии претензий к национальному олимпийскому комитету. В этом Хартия вступает в противоречие с Кодексом ВАДА, и арбитраж должен разобраться, какой из документов главнее.

Подобная стратегия теоретически откроет перед судом возможность принятия двойственного решения — например, сохранив дисквалификацию РУСАДА, вывести из-под санкций российских участников Олимпиады (или хотя бы их большую часть). Кроме того, наверняка будет поставлен вопрос о нелогичности наказания официальных лиц ОКР. Без полной реабилитации РУСАДА нам тоже будет тяжело, но самые жесткие последствия санкций таким образом можно свести к минимуму.

Как будет выглядеть суд

Сначала должна быть выбрана панель из трех арбитров. Обычно руководство CAS составляет список примерно из десятка свободных судей, которые формально никак не связаны со сторонами процесса. ВАДА выберет из него одного арбитра, РУСАДА — второго, третьего (который станет председателем) назначит CAS. После этого судьи приступят к изучению материалов дела. Все эти процедуры — небыстрые, и нет ни малейшей надежды на то, что слушания начнутся до весны. В CAS существует ускоренная процедура рассмотрения дела за несколько дней, но сейчас она не применяется.

Сами слушания, скорее всего, сведутся к диалогу швейцарских адвокатов. Интересы ОКР будет представлять Клод Рамони из компании Libra Law. ПКР — фирма Bonnard Lawson. ВАДА будут представлять юристы Kellerhals Carrard. От лица РУСАДА планирует говорить компания Schellenberg Wittmer, которая уже успешно защищала наших олимпийцев во время процесса 2017−2018 годов. Считается, что западные юристы лучше ориентируются в процедурных нюансах и им проще взаимодействовать с арбитрами, которые почти наверняка тоже будут представлять западные страны. В России тоже есть юристы, имеющие опыт успешных процессов в CAS, но на нынешнем этапе они останутся на вторых ролях.

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Когда ждать вердикта?

В ВАДА и МОК заявляли, что хотели бы услышать вердикт до июля, когда окончательно определится список участников Олимпиады-2020. Однако есть опасение, что этого не произойдет. Во-первых, имеется опыт Рио и Пхенчхана, когда вопрос о допуске россиян на старт решался буквально в последние часы до начала соревнований. А, во-вторых, дело представляется очень сложным и неоднозначным, особенно, если суд решится на дополнительные экспертизы базы данных Московской лаборатории. В последнем случае раньше осени решения мы не узнаем. Для России подобный поворот, в общем-то, можно считать благоприятным, ведь тогда в Токио мы точно поедем под своим флагом.

Вообще, правосудие отличается своей неспешностью. Есть примеры дел, которые рассматривались по нескольку лет. Также любопытным является вопрос об открытости процесса. Китайский пловец Сунь Ян недавно настоял на трансляции своих слушаний в CAS. Навряд ли швейцарские адвокаты поддержат столь радикальную меру в «российским деле», хотя это было бы крайне интересно и очень показательно. Ведь впервые CAS, по сути, решает судьбы целой спортивной отрасли в большой стране. Трансляция, безусловно, повысила бы меру ответственности судей, но поставила бы их под давление со стороны СМИ (в первую очередь — западных, которые навряд ли будут симпатизировать России).

Есть ли шанс на наше полное оправдание?

Вероятность этого крайне невелика, учитывая масштабность обвинений и тот ушат критики, который обрушился на CAS после решения в пользу России в 2018 году. На Западе многие считают, что ВАДА, наоборот, поступило по отношению к России слишком мягко (оставив возможность выступления под нейтральным флагом вместо полной дисквалификации). Комиссия спортсменов ВАДА даже собиралась подать в CAS собственный иск с требованием ужесточить наказание. На этом фоне полное оправдание РУСАДА поставит арбитров в крайне тяжелое положение.

Но надежда на частичный успех (например, отмену решения о нейтральном флаге в Токио-2020 и Пекине-2022) кажется волне реальном. В любом случае — наша совесть в этом отношении будет чиста. В попытке отстоять свои интересы и интересы своих спортсменов в данном конфликте Россия сейчас делает то, что может. А уж насколько искусными и эффективными окажутся швейцарские адвокаты в поиске компромиссов (а вердикт почти гарантированно будет компромиссным), покажут ближайшие несколько месяцев.