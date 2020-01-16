ЮОИ-2020: Успехи на прощание в фигурном катании и биатлоне

Источник: РИА "Новости"

В медальном зачете изменения минимальны. У России награды выражены теперь формулой 5+8+2, у Швейцарии — по прежнему 5+5+3.

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ЧЕТВЕРТОЕ ЗОЛОТО В БИАТЛОНЕ БЫЛО ТАК БЛИЗКО

В биатлоне можно с сожалением рассуждать об упущенном золоте. Очень уж убедителен был состав российской эстафетной сборной: двукратная чемпионка ЮОИ-2020 Алёна Мохова, серебряные призеры Анастасия Зенова и Денис Иродов, а также победитель в индивидуальной гонке у юношей на 12,5 км Олег Домичек, который бежал на последнем этапе.

На нем-то и случилась неприятность. Иродов передал эстафету с преимуществом в 25 секунд перед командой Италии, Домичек, однако, на последней стойке не сумел закрыть мишени с дополнительными патронами и отправился на штрафной круг. В итоге итальянцы выиграли более 40 секунд.

Досадно, но в целом надо сказать «спасибо» биатлонистам, завоевавшим на юношеской Олимпиаде шесть медалей, из которых три — золотые. Такого у нас не было никогда. При столь успешном выступлении россиян даже жаль, что биатлонная программа завершилась.

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В НОВОМ ФОРМАТЕ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ И ПОМОГЛИ ДРУГИМ

В соревнованиях по фигурному катанию между интернациональными командами, произвольно составленными по жребию, но с разведением представителей одной страны, победил состав с Ксенией Синицыной, показавшей в среду в отсутствие кореянки Ю Ён лучший результат среди одиночниц.

Команда с нашей танцевальной парой Софья Тютюнина/Александр Шустицкий заняла второе место. Сама эта пара в своем виде тоже показала 2-й результат, как и Андрей Мозалев, который благодаря этому вытащил свою команду в конце состязаний на третью итоговую позицию.

Российские спортивные пары Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов и Диана Мухаметзянова/Илья Миронов выступили лучше конкурентов, но их «коллективы» в остальном не блистали, так что финишировали на 6-м и 5-м местах соответственно. Анна Фролова со своей командой и вовсе оказалась 7-й, хотя уступила — причем немного — только Синицыной.

На этом фигурное катание на ЮОИ-2020 закончилось.

В новой дисциплине — хоккее 3×3 — состав участников был еще более разношерстным, чем у фигуристов. Но, пусть многое зависело от того, кого тебе выбрала в партнеры судьба, надо еще было, в конечном счете, вложить свою лепту в успех. Артем Проничкин в итоге стал чемпионом, Дарья Петрова — серебряным призером, Яна Крашенинина — бронзовым.

В конькобежном командном микст-спринте Александр Сергеев стал чемпионом, а Валерия Сороколетова — бронзовым призером.

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ПОСМОТРИМ, ЧТО ЗА «КИВИ» НА ЛЬДУ

На турнире по кёрлингу российская смешанная команда, за которую выступают Валерия Денисенко (скип), Михаил Власенко, Алина Фахуртдинова и Николай Лысаков, в среду утром обыграла команду Швейцарии. Между тем, во-первых, это представители страны, принадлежащей в кёрлинге к грандам, во-вторых, они хозяева соревнований. Результат матча — 7:5 (0:1,0:1, 2:0, 0:2, 1:0, 0:1, 2:0, 2:0).

Уступая перед двумя заключительными эндами со счетом 3:5, россияне сначала сравняли результат, а потом выиграли еще два камня на чужом хаммере.

Позже в полуфинале против Норвегии номер повторить не удалось. Перед 7-м эндом тоже было «минус 2», но скандинавы, имевшие право последнего броска, провели этот отрезок игры уверенно. Итог — 2:7 (0:0, 0:2, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:3, Х).

В четверг в 12:00 по швейцарскому времени (14:00 по московскому) наша команда поборется за бронзу со сборной Новой Зеландии. Тогда же Норвегия сыграет матч за золото с Японией, которая в ¼ финала выбила Канаду — 5:4, выиграв в экстра-энде на чужом хаммере, а в полуфинале справилась с Новой Зеландией — 8:4.

В горнолыжном параллельном слаломе команда в составе Анастасии Трофимовой и Романа Зверяна выбыла на стадии 1/8 финала, проиграв сборной Швейцарии — 1:3.

Хозяева стартов, между тем, уже в следующем круге вылетели на тай-брейке от Германии, которая, в конце концов, проиграла в финале Финляндии — 0:4. В борьбе за бронзу Австрия одолела Францию.