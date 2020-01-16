Суд постановил закрыть олимпийские объекты в Рио-де-Жанейро

Своим вердиктом федеральный судья Эужениу Араужу поддержал ходатайство прокуратуры о запрете на дальнейшее использование спортивных объектов, которые, согласно доводам контрольно-надзорного органа, не имеют соответствующих сертификатов безопасности. Помимо этого, в ведомстве напомнили, что государственную структуру, которой было вверено управление олимпийским наследием, упразднили в июле 2019 года решением федеральной исполнительной власти, что привело к запустению объектов и к краже оборудования и электрических кабелей.

Олимпийский парк Рио-де-Жанейро часто становится площадкой для проведения массовых культурных мероприятий. В частности, здесь проходит один из крупнейших в регионе музыкальных фестивалей Rock in Rio («Рок в Рио»), куда съезжаются меломаны со всего мира. В прошлом году, по оценкам организаторов, его посетили порядка 700 тыс. человек, более половины из которых составляют туристы.

По мнению суда, проведение на таком объекте массовых мероприятий с участием многотысячной публики чревато трагедией. Городские власти намереваются обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.