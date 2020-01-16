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18:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России остается лидером медального зачета юношеской Олимпиады

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сборная России сохранила лидерство в общекомандном медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр, проходящих в швейцарской Лозанне, после седьмого соревновательного дня.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг российский конькобежец Павел Таран завоевал бронзовую медаль в масс-старте, а российская сборная по керлингу выиграла бронзу в соревнованиях среди смешанных команд, обыграв новозеландцев в матче за третье место со счетом 9:5.

Сборная России после седьмого соревновательного дня лидирует в медальном зачете, в активе россиян пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды. Второй идет команда Швейцарии (5−5−3), третьей — сборная Японии (4−2−1). На счету команд, составленных из спортсменов из разных стран, 4 золота, 4 серебра и 4 бронзы.

Юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января.

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