Сборная России остается лидером медального зачета юношеской Олимпиады

В четверг российский конькобежец Павел Таран завоевал бронзовую медаль в масс-старте, а российская сборная по керлингу выиграла бронзу в соревнованиях среди смешанных команд, обыграв новозеландцев в матче за третье место со счетом 9:5.

Сборная России после седьмого соревновательного дня лидирует в медальном зачете, в активе россиян пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды. Второй идет команда Швейцарии (5−5−3), третьей — сборная Японии (4−2−1). На счету команд, составленных из спортсменов из разных стран, 4 золота, 4 серебра и 4 бронзы.