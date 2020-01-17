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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге составит 83 миллиарда рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге составит 83 миллиарда рублей — это федеральные, региональные и частные деньги, сообщил на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ оказать содействие правительству Свердловской области в подготовке и проведении летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Общий объем финансирования Универсиады — деревня, расходы оперативного характера, организация соревнований, мероприятий, брендирование — 83 миллиарда (рублей), из которых 12 — региональные. Все остальное — это частные (инвестиции) и федеральный бюджет. Это цифры оценочные», — сказал глава региона.

По его словам, для того, чтобы заявиться на получение федеральных денег, нужен проект.

«Проекты все окончательно мы выдадим в течение этого года. Соответственно, с 2021—2022 годов начнем получать компенсации», — добавил губернатор.

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта. Будет разыграно 246 комплектов медалей.

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