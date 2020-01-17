Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге составит 83 миллиарда рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге составит 83 миллиарда рублей — это федеральные, региональные и частные деньги, сообщил на
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Бюджет Универсиады-2023 в Екатеринбурге составит 83 миллиарда рублей — это федеральные, региональные и частные деньги, сообщил на
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ оказать содействие правительству Свердловской области в подготовке и проведении летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, указ опубликован на официальном
«Общий объем финансирования Универсиады — деревня, расходы оперативного характера, организация соревнований, мероприятий, брендирование — 83 миллиарда (рублей), из которых 12 — региональные. Все остальное — это частные (инвестиции) и федеральный бюджет. Это цифры оценочные», — сказал глава региона.
По его словам, для того, чтобы заявиться на получение федеральных денег, нужен проект.
«Проекты все окончательно мы выдадим в течение этого года. Соответственно, с 2021—2022 годов начнем получать компенсации», — добавил губернатор.
Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта. Будет разыграно 246 комплектов медалей.