Россия будет судиться с WADA. Совсем скоро решится судьба нашей поездки на Олимпиаду
Рассказываем, кто будет представлять интересы всех сторон.
Рассказываем, кто будет представлять интересы всех сторон.
9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) забанило российский спорт
Но даже это уже не отменит того, что у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) больше нет статуса соответствия. Хорошо, что пока спортсмены могут выступать под флагом и без ограничений (кроме легкоатлетов). Санкции еще не вступили в силу.
РУСАДА только в конце 2019 года официально уведомило WADA, что оспорит 4-летнее отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Разбирательства, скорее всего, затянутся до весны. И вот после этого в нашем спорте все может стать плохо. Кто и в каком статусе поедет на Олимпиаду в Токио — не ясно.
Но до лета еще есть время. Сейчас главное — суд, в котором будет много заинтересованных лиц. Sport24 рассказывает обо всех.
РУСАДА обжаловало решение WADA. Теперь Международное агентство вынуждено идти истцом в CAS, ответчиком будет выступать РУСАДА. И это несмотря на то, что Юрий Ганус не сильно верит в положительный исход дела. Но не согласиться с наблюдательным советом в российском агентстве не могли.
«Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим решением. Есть определенные разногласия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта», — сказал председатель совета Александр Ивлев после заседания.
Защищать интересы РУСАДА в суде будет швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer.
«Была определена юридическая организация, которой РУСАДА выразит доверенность на ведение дел в суде. Это Schellenberg Wittmer. Процесс заключения данного договора и его реализации остается неопределенным», — рассказал Ганус.
Этой конторе уж точно можно доверять. Хотя они и не специализируются на спорте. Но Schellenberg Wittmer отлично проявили себя в 2018-м. Адвокаты помогли оправдать 28 дисквалифицированных участников Олимпиады в Сочи, а еще для 11 россиян наказание удалось смягчить.
После действий РУСАДА быстро отправило уведомление в CAS и WADA. Организация уверена в правильности своего решения и собирается доказать это еще раз.
«WADA
Главных зачинщиков санкций в CAS будут представлять юристы из швейцарской компании Kellerhals Carrard (ребята из этой организации помогали МОК в деле против лыжника Александра Легкова). Росс Венцель и Николас Збинден будут работать с WADA. Они специализируются на работе со случаями нарушений антидопинговых правил.
Олимпийский комитет России (ОКР) никаких претензий в свою сторону от WADA не получил, но тоже уведомил CAS о желании участвовать в процессе. Главная претензия — нарушения Олимпийской хартии и интересов ОКР.
«ОКР будет просить CAS установить неправомерность применения санкций к национальному олимпийскому комитету и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовать права, которые прописаны в Олимпийской хартии, основном документе всего олимпийского движения.
Участвуя в процессе в качестве третьего лица, ОКР в том числе будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования, — говорится в заявлении.
ОКР выбрал себе в качестве представителя Клода Романи. Швейцарский адвокат из фирмы Libra Law уже помогал российскому спорту. Правда, было это лет 11 назад. Тогда он помогал биатлонисткам Екатерине Юрьевой и Альбине Ахатовой, попавшимся на эритропоэтине (ЭПO). Дело Романи тогда проиграл (оправдать их было нереально).
Он, кстати, считает, что дела сочинцев могут возобновить, если их пробы в базе данных меняли.
Паралимпийский комитет России (ПКР) выступает с такой же позицией, что и ОКР. Но в качестве представителей они выбрали швейцарскую компанию Bonnard Lawson Geneva (адвокат
Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) заняли нейтральную позицию в споре между WADA и РУСАДА. Они будут выступать там в качестве третьей стороны и собираются не мешать процессу.
«Единственная цель МОК и МПК — убедиться, чтобы заявленные санкции были ясны, не оставляли места для интерпретаций и могли применяться в дальнейшем без
Кто будет представлять их интересы — не сообщается.
У команды Томаса Баха все же есть желание не тихо отсиживаться, а добиться пересмотра дел участников Сочи-2014. Основание — в качестве свидетеля защиты тогда выступал бывший сотрудник Московской антидопинговой лаборатории Евгений Кудрявцев, который оказался причастен к манипуляциям. WADA считает, что это делает показания свидетеля несостоятельными.
Но юристы объяснили, что это недопустимо. Один из принципов арбитражных решений — они окончательны и безапелляционны.
Участниками судебного спора могут стать и российские спортсмены.
«Если до 20 января
Но пока никто такого желания не изъявил. Все же дело это слишком затратное.
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Процесс начнется сразу же после формирования панели арбитров: одного выберет WADA, второго — российская сторона, а председателя коллегии выберут эти два арбитра. Далее стороны направят свои позиции, документы и аргументы. Предположительно дело рассмотрят к