Сборная России опустилась на второе место в общекомандном зачете юношеской Олимпиады

Единственную медаль сборной России принес Павел Репилов, ставший серебряным призером в одиночных санях. Репилов является младшим братом призера чемпионатов мира и Европы, двукратного победителя спринтерского зачета Кубка мира по санному спорту Романа Репилова.

Золотая медаль Сири Виггер в лыжных гонках позволила сборной Швейцарии опередить россиян в общекомандном зачете. На счету сборной России после девяти соревновательных дней 20 медалей: пять золотых, девять серебряных и шесть бронзовых. На первом месте идет команда Швейцарии (6−5−4), на третьем — сборная Японии (4−4−4).