Олимпийская чемпионка из России: она открыла в США уникальную школу

Анастасия начала заниматься гимнастикой с четырех лет. Она неоднократно становилась чемпионкой мира, но достигла своего карьерного пика в 2012 году, когда в составе российской команды вместе с Ульяной Донсковой, Анастасией Близнюк, Ксенией Дудкиной, Алиной Макаренко и Каролиной Севастьяновой стала олимпийской чемпионкой Лондона. После такого успеха звание Заслуженного мастера спорта не заставило себя долго ждать.
После триумфального выступления на домашней Универсиаде-2013, где гимнастка завоевала три золотые медали, Анастасия приняла решение уйти из профессионального спорта, но со спортивной жизнью отнюдь не попрощалась. Вот уже много лет грациозная брюнетка придерживается вегетарианского образа жизни, полностью отказавшись от вредной пищи.
Мы планируем начать с Америки. Именно на примере своей истории я хочу сказать людям, что здоровый образ жизни — это отказ от мяса. Сейчас такое мнение стало широко распространяться. Многие, действительно, отказываются от мяса и чувствуют себя лучше. Может быть, мой пример поможет некоторым людям.
Анастасия Назаренкоолимпийская чемпионка
Но главная фишка девушки — это ее фирменный шпагат. Она исполняет его в любом месте, будь то улица, метро или собственная кровать.
Анастасии не составило никакого труда повторить знаменитый трюк Жан-Клода Ван-Дамма, балансирующего между двумя транспортными средствами. Посмотрите, как эффектно это выглядит в исполнении хрупкой девушки.
Даже предложение руки и сердца от своего будущего супруга Вячеслава Макшуна прекрасная Анастасия получила во время исполнения этого физического элемента.
В настоящее время Анастасия вместе со своим мужем живет и работает в Нью-Йорке. В самом сердце города (на Манхэттене) она открыла единственную во всем мире школу стретчинга (система упражнений, направленных на повышение эластичности мышц и совершенствование гибкости тела), в которой занятия проходят под руководством олимпийской чемпионки.
Не забывает спортсменка и дорогу в родной Калининград, где работает ее школа, в которой Анастасия регулярно проводит мастер-классы для будущих чемпионов и чемпионок по художественной гимнастике и делится всеми практическими и теоретическими основами одного из самых сложных видов спорта.
17 января российской гимнастке исполнилось 27 лет. Несмотря на то, что с момента ее главного триумфа прошло уже почти восемь лет, и Анастасия давно завершила спортивную карьеру, она по-прежнему в прекрасной форме и восхищает своим отношением к делу.