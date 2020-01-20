РУСАДА оштрафовали за контракт с WADA
Федеральная налоговая служба России (ФНС) оштрафовала Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)
Федеральная налоговая служба России (ФНС) оштрафовала Российское антидопинговое агентство (РУСАДА)
По информации источника, договор на оказание консультационных услуг между организациями был заключен в 2016 году. Российская сторона выплатила WADA 400 тысяч долларов в июне 2017-го, но предоставила документы о том, что агентство оказало услуги стоимостью в 200 тысяч долларов. В ФАС посчитали, что РУСАДА не вернуло в страну оставшиеся деньги, и оштрафовали организацию на 135 тысяч рублей.
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, а также их проведения. Кроме того, РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу.
Тогда же стало известно, что РУСАДА заплатит WADA максимально возможный штраф. Он составит 100 тысяч долларов, или 10 процентов от годового бюджета организации.