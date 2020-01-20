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14:40 (мск), источник: Lenta.Ru

РУСАДА оштрафовали за контракт с WADA

Федеральная налоговая служба России (ФНС) оштрафовала Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за контракта со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

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По информации источника, договор на оказание консультационных услуг между организациями был заключен в 2016 году. Российская сторона выплатила WADA 400 тысяч долларов в июне 2017-го, но предоставила документы о том, что агентство оказало услуги стоимостью в 200 тысяч долларов. В ФАС посчитали, что РУСАДА не вернуло в страну оставшиеся деньги, и оштрафовали организацию на 135 тысяч рублей.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года, а также их проведения. Кроме того, РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу.

Тогда же стало известно, что РУСАДА заплатит WADA максимально возможный штраф. Он составит 100 тысяч долларов, или 10 процентов от годового бюджета организации.

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