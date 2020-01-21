Виктор Лукашенко встретился с белорусскими спортсменами на Играх в Лозанне

Белорусская делегация во главе с первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Виктором Лукашенко встретилась в деревне атлетов с белорусскими спортсменами, которые принимают участие в III зимних юношеских Олимпийских играх.

На данный момент в комплексе Vortex располагается команда лыжников, которая готовится к стартам в гонках классическим стилем.

Юные атлеты и волонтеры нашей команды рассказали руководству НОК Беларуси об условиях проживания, питания и медицинского обслуживания в современном здании, которое было построено перед началом Игр.

Белорусская делегация ознакомилась также с некоторыми спортивными объектами III зимних юношеских Олимпийских игр.

На ледовой арене Лозанны (Lausanne Skating Arena) разыграны медали в шорт-треке. Вместе с белорусской делегацией за соревнованиями наблюдал и двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике, член МОК Валерий Борзов.

В Vaudoise arena белорусская делегация увидела убедительную победу сборной России по хоккею над Данией (счет 9:0, в пользу россиян).