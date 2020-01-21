Новое правительство обойдется без бывшего министра спорта Колобкова

Источник: Reuters

Собеседник издания в министерстве спорта подтвердил, что Колобков покидает свой пост, а в новое правительство обойдется без него. Также источник сообщил о кандидатах на пост министра. Его могут занять президент Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергей Кущенко или руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

О роспуске правительства стало известно 15 января.

Колобков — олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию. Он дважды становился чемпионом Европы и шесть раз выигрывал чемпионат мира.