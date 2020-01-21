Фоторепортажи
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
16:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Новое правительство обойдется без бывшего министра спорта Колобкова

Новое правительство Михаила Мишустина не станет привлекать к работе бывшего министра спорта России Павла Колобкова. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Наверх
Источник: Reuters

Собеседник издания в министерстве спорта подтвердил, что Колобков покидает свой пост, а в новое правительство обойдется без него. Также источник сообщил о кандидатах на пост министра. Его могут занять президент Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергей Кущенко или руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

О роспуске правительства стало известно 15 января.

Колобков — олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию. Он дважды становился чемпионом Европы и шесть раз выигрывал чемпионат мира.

После завершения спортивной карьеры Колобков с 2010-го по 2016-й занимал пост заместителя министра спорта, туризма и молодежной политики России. Министром спорта он был назначен 19 октября 2016 года.

 Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи
«На его бои ходили как на спектакль»: жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
Шарапова покинула Australian Open и топ-350 рейтинга
«Рубин» одержал победу в первом матче под руководством Слуцкого
Российские хоккеисты забросили 10 шайб в полуфинале юношеских ОИ
Кнут и Прядкин: РФС не согласен с переизбранием президента РПЛ
Самая яркая блондинка КХЛ ушла в либеральную журналистику (фото)
Россияне не входят в топ-5 игроков НХЛ по мнению хоккеистов лиги
Участница «Мисс Вселенная» проехала ралли на грузовике (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь