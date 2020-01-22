«Моя позиция не в том, чтобы всё перестраивать»

Источник: РИА "Новости"

Минспорта в составе нового правительства как минимум сохранит свои полномочия, но его ответственность — с учетом нынешней ситуации с санкциями — возрастает. Об этом заявил «Известиям» Олег Матыцин в своем первом интервью на посту министра. Беседа состоялась во вторник вечером сразу после заседания нового правительства. Глава ведомства рассказал, что в ближайшее время встретится с представителями WADA и РУСАДА, так как одна из основных задач ведомства — защитить российский спорт и отечественных атлетов.

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— Когда и при каких обстоятельствах вам предложили возглавить Министерство спорта?

— Я думаю, что это принципиального значения не имеет. Главное, результат. 21 января сформировано правительство. Я очень горжусь, что вошел в его состав как министр спорта. Понимаю всю сложность и объем задач. Надеюсь, что мои знания и знания моей команды, которую я рассчитываю сформировать в самое ближайшее время, помогут реализовать основные направления государственной политики в области спорта. Естественно, с учетом опыта моих предшественников.

— Есть понимание, как изменится структура министерства? Кто из заместителей сохранит свой пост, а кто будет заменен?

— Пока не готов ответить на этот вопрос. Я только возглавил Министерство спорта. Только приняты все решения по формированию правительства. В самое ближайшее время постараемся сформировать действенный профессиональный коллектив, чтобы не было сбоев в работе министерства.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/d556b298-0020-45e0-91b3-c219e80553b0?location=mail&brandsafety=&autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Россия: Путин провел встречу в новым кабинетом министров Во время загрузки произошла ошибка.

— После отставки предыдущего правительства ходили разные слухи о дальнейшей судьбе Минспорта. В частности, была версия, что его расформируют и за спорт станет отвечать агентство, аналогичное Росспорту, существовавшему до 2008 года. Сейчас можно сказать, что полномочия министерства никак не изменятся и часть из них не отойдет, например, Олимпийскому комитету России?

— В моем и не только моем понимании, в структуре правительства министерство спорта является основным координатором стратегии развития отрасли. При всем безусловном уважении к ОКР ответственность за государственную политику лежит именно на министерстве. При этом мы, безусловно, намерены максимально плотно и конструктивно взаимодействовать и с Олимпийским комитетом России, и с национальными спортивными федерациями. Но думаю, что как минимум сохранится тот объем задач Минспорта РФ, который был раньше. А ответственность в связи с сегодняшней ситуацией возрастает. Не думаю, что будут уменьшены полномочия министерства.

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— На какое направление вы будете делать упор — развитие массового спорта или спорта высших достижений?

— Думаю, вы профессионал и внимательно смотрели положение о Министерстве спорта. Безусловно, для нас основой национальной стратегии развития являются массовый спорт, здоровье нации, здоровье молодежи. И это важно как платформа для наших олимпийских ценностей и формирования элиты российского спорта. Поэтому здесь я бы не выделял какое-то одно направление. Потому что они тесно интегрированы друг в друга и только в комплексе могут дать результат.

— Как планируете решать проблему с санкциями в отношении российского спорта со стороны WADA?

— Давайте об этом поговорим позже. Осознавая всю значимость этой проблемы, считаю, что необходимо время для понимания и осуществления взаимодействия с уже названными партнерами — и олимпийским комитетом, и федерациями, и международными организациями. Чтобы выработать правильную политику, минимизировать риски и, самое главное, защитить российский спорт и наших спортсменов во всех аспектах их деятельности.

Конечно, планирую встретиться с представителями WADA и РУСАДА, причем в ближайшее время. Необходимо скоординировать деятельность. Я к диалогу открыт, тем более в качестве президента FISU имею опыт взаимодействия с WADA, МОК и международными спортивными федерациями.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Уже успели поговорить с вашим предшественником Павлом Колобковым?

— Мы в среду будем встречаться в министерстве. Безусловно, мы общались и общаемся. Я думаю, это сотрудничество будет продолжено, потому что опыт работы министерства очень ценен. В данном случае моя позиция не заключается в том, чтобы «до основанья, а затем…» всё перестраивать. Нужно просто понимать, на какой стадии развития мы находимся. И те дополнительные усилия, которые нужно приложить, мы обязательно приложим. Но, повторюсь, с учетом опыта деятельности министерства под руководством Павла Анатольевича Колобкова.

Павел Колобков | Источник: Reuters

— Вы останетесь во главе FISU? Если да, то как собираетесь совмещать две должности?

— Пока оставлю этот вопрос без комментариев.

Справка «Известий»:

55-летний Олег Матыцин не так известен широкой публике, как его предшественники — Виталий Мутко, возглавлявший Минспорта в 2008—2016 годах, и Павел Колобков (2016−2020). Но он сделал серьезную карьеру в спорте. На уровне СССР добился успехов в настольном теннисе в качестве действующего игрока, а затем тренера сборной главного института физкультуры страны — ГЦОЛИФКа, который сам окончил. Там же Олег Матыцин преподавал, в 2001 году стал ректором вуза, с 2006-го по 2017-й занимал должность его президента.