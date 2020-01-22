Виктор Лукашенко: В Беларуси готовы рассматривать возможность организации любых мероприятий под эгидой МОК

Во время встречиВиктор ЛукашенкоТомас Бах.

Во время переговоров Виктор Лукашенко отметил роль Международного олимпийского комитета (МОК) в поддержке мирового спорта. Оба руководителя уже встречались ранее на мероприятиях II Европейских игр в Минске, на полях 48-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Польше и выразили готовность к расширению взаимодействия.

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«На встрече в Варшаве мы обсуждали с вами перспективы расширения сотрудничества в спорте высших достижений. После консультаций со спортивной общественностью в Беларуси замечу, что мы готовы рассматривать возможность организации любых мероприятий под эгидой МОК», — сказал первый вице-президент НОК Беларуси.

Томас Бах отметил, что вновь рад видеть белорусскую делегацию и обратил внимание на символичное место проведения встречи: кабинет в здании МОК, который носит имя Хуана Антонио Самаранча, одного из выдающихся президентов организации с 1980 по 2001 год.

«Беларусь много внимания уделяет спорту, — сказал Томас Бах. — Вы провели в прошлом году один из самых масштабных спортивных форумов — II Европейские игры. Лично присутствовал на некоторых спортивных мероприятиях и торжественной церемонии закрытия. Белорусская сторона блестяще справилась с проведением игр. Уверен, и III зимние юношеские Олимпийские игры подарят юным белорусам много положительных эмоций».