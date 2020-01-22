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11:52 (мск), источник: ТАСС

Колобков заявил, что продолжит работать на благо спортивной отрасли в новом качестве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бывший министр спорта РФ Павел Колобков заявил о намерении продолжить работу в спортивной отрасли, не уточнив, на какой именно позиции. Комментарий Колобкова ТАСС предоставила пресс-служба Минспорта.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник должность министра спорта в новом правительстве занял президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин. Колобков возглавлял Министерство спорта с 2016 года.

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«За три с небольшим года мне и моей команде удалось усовершенствовать систему управления спортом, реорганизовать министерство под поставленные президентом задачи, сформировать и запустить проект “Спорт — норма жизни”. Желаю Олегу Васильевичу успехов на новой и ответственной должности. Перед министерством стоят очень серьезные и амбициозные задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, с которыми, я уверен, он справится. Олега Васильевича я знаю давно, и знаю его как большого профессионала, со своей стороны готов оказывать всестороннюю поддержку в реализации поставленных задач. Что касается моей дальнейшей деятельности, то я готов и буду дальше работать на благо отрасли в новом качестве», — отметил Колобков.

Колобков покинул пост на фоне нового витка допингового скандала в российском спорте. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года проголосовал за введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

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Матыцин возглавляет FISU с ноября 2015 года. 16 ноября прошлого года он был единогласно переизбран на срок до 2023 года.

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