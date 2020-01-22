Колобков заявил, что продолжит работать на благо спортивной отрасли в новом качестве

«За три с небольшим года мне и моей команде удалось усовершенствовать систему управления спортом, реорганизовать министерство под поставленные президентом задачи, сформировать и запустить проект “Спорт — норма жизни”. Желаю Олегу Васильевичу успехов на новой и ответственной должности. Перед министерством стоят очень серьезные и амбициозные задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, с которыми, я уверен, он справится. Олега Васильевича я знаю давно, и знаю его как большого профессионала, со своей стороны готов оказывать всестороннюю поддержку в реализации поставленных задач. Что касается моей дальнейшей деятельности, то я готов и буду дальше работать на благо отрасли в новом качестве», — отметил Колобков.