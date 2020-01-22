Сборная России впервые победила в медальном зачете зимних юношеских ОИ

Источник: Спорт РИА Новости

В последний день юношеских Игр-2020 сборная России завоевала рекордное для себя десятое золото благодаря успеху хоккеистов, победивших в финале команду США со счетом 4:0.

Сборная России стала первой в медальном зачете юношеской Олимпиады в Лозанне с 10 золотыми, 11 серебряными и 8 бронзовыми наградами, установив собственный рекорд по количеству медалей на зимних юношеских Играх (29). Второе место заняла сборная Швейцарии (10−6−8), третье — Японии (9−7−1).