Сборная России впервые победила в медальном зачете зимних юношеских ОИ
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сборная России впервые в истории заняла первое место в медальном зачете зимней юношеской Олимпиады, победив на Играх в Лозанне.
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сборная России впервые в истории заняла первое место в медальном зачете зимней юношеской Олимпиады, победив на Играх в Лозанне.
В последний день юношеских Игр-2020 сборная России завоевала рекордное для себя десятое золото благодаря успеху хоккеистов, победивших в финале команду США со счетом 4:0.
Сборная России стала первой в медальном зачете юношеской Олимпиады в Лозанне с 10 золотыми, 11 серебряными и 8 бронзовыми наградами, установив собственный рекорд по количеству медалей на зимних юношеских Играх (29). Второе место заняла сборная Швейцарии (10−6−8), третье — Японии (9−7−1).
Зимние юношеские Олимпийские игры проходили в третий раз. В 2012 году сборная России завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей, в 2016 году — 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград.