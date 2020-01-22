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18:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России впервые победила в медальном зачете зимних юношеских ОИ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Сборная России впервые в истории заняла первое место в медальном зачете зимней юношеской Олимпиады, победив на Играх в Лозанне.

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Источник: Спорт РИА Новости

В последний день юношеских Игр-2020 сборная России завоевала рекордное для себя десятое золото благодаря успеху хоккеистов, победивших в финале команду США со счетом 4:0.

Сборная России стала первой в медальном зачете юношеской Олимпиады в Лозанне с 10 золотыми, 11 серебряными и 8 бронзовыми наградами, установив собственный рекорд по количеству медалей на зимних юношеских Играх (29). Второе место заняла сборная Швейцарии (10−6−8), третье — Японии (9−7−1).

Зимние юношеские Олимпийские игры проходили в третий раз. В 2012 году сборная России завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей, в 2016 году — 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград.

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