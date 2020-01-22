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22:55 (мск), источник: ТАСС

WADA окончательно запретило московской лаборатории вести работу с допинг-пробами

ТАСС, 22 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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Источник: AP 2020

Московская антидопинговая лаборатория была лишена аккредитации в ноябре 2015 года, однако в мае 2016-го WADA вернуло лаборатории право делать анализы образцов крови для биологического паспорта спортсмена.

21 января экспертная группа WADA рекомендовала президенту организации Витольду Баньке временно приостановить работу лаборатории, с чем он согласился. Таким образом, московской лаборатории запрещена любая работа с допинг-пробами.

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Сообщается, что образцы, собранные до приостановки аккредитации, могут быть проанализированы московской лабораторией. Лаборатория должна будет связаться с соответствующими органами, чтобы определить, нужно ли транспортировать какие-либо образцы в другую аккредитованную WADA лабораторию. Решение о временной приостановке аккредитации останется в силе до дисциплинарного разбирательства.

Отмечается, что данный шаг был предпринят в связи с решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 года, согласно которому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия кодексу, а в отношении российского спорта были введены санкции в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

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РУСАДА не согласилось с санкциями, WADA 9 января отправило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), а также ряд национальных спортивных федераций. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

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