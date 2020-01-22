WADA окончательно запретило московской лаборатории вести работу с допинг-пробами
ТАСС, 22 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови. Об этом сообщает
ТАСС, 22 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови. Об этом сообщает
Московская антидопинговая лаборатория была лишена аккредитации в ноябре 2015 года, однако в мае 2016-го WADA вернуло лаборатории право делать анализы образцов крови для биологического паспорта спортсмена.
21 января экспертная группа WADA рекомендовала президенту организации Витольду Баньке временно приостановить работу лаборатории, с чем он согласился. Таким образом, московской лаборатории запрещена любая работа с
Сообщается, что образцы, собранные до приостановки аккредитации, могут быть проанализированы московской лабораторией. Лаборатория должна будет связаться с соответствующими органами, чтобы определить, нужно ли транспортировать
Отмечается, что данный шаг был предпринят в связи с решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 года, согласно которому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия кодексу, а в отношении российского спорта были введены санкции в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.
РУСАДА не согласилось с санкциями, WADA 9 января отправило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), а также ряд национальных спортивных федераций. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.