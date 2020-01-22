WADA окончательно запретило московской лаборатории вести работу с допинг-пробами

Источник: AP 2020

Московская антидопинговая лаборатория была лишена аккредитации в ноябре 2015 года, однако в мае 2016-го WADA вернуло лаборатории право делать анализы образцов крови для биологического паспорта спортсмена.

21 января экспертная группа WADA рекомендовала президенту организации Витольду Баньке временно приостановить работу лаборатории, с чем он согласился. Таким образом, московской лаборатории запрещена любая работа с допинг-пробами.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что образцы, собранные до приостановки аккредитации, могут быть проанализированы московской лабораторией. Лаборатория должна будет связаться с соответствующими органами, чтобы определить, нужно ли транспортировать какие-либо образцы в другую аккредитованную WADA лабораторию. Решение о временной приостановке аккредитации останется в силе до дисциплинарного разбирательства.

Отмечается, что данный шаг был предпринят в связи с решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 года, согласно которому Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия кодексу, а в отношении российского спорта были введены санкции в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

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