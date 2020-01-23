В Лозанне завершились III зимние юношеские Олимпийские игры

Источник: РИА "Новости"

Церемония началась с приветствия и благодарности волонтерам Игр. Участники прошедших стартов плотно заполнили небольшую площадь. В тесном кругу юных атлетов оказался президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Вместе с другими участниками руководитель МОК стал свидетелем парада флагов. Как сообщалось, знаменосцем сборной Беларуси выступил лыжник Глеб Шакель.

К участникам зимних юношеских Олимпийских игр со словами благодарности обратились председатель оргкомитета Виржини Февр и Томас Бах.

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«Вы, юные атлеты — лучшие послы олимпийского духа и атмосферы! На протяжении этих двух недель вам удалось войти в огромную спортивную семью. Оставайтесь верны олимпийским идеалам и далее, на протяжении всей своей карьеры», — сказал президент МОК, обращаясь к участникам.

Томас Бах передал олимпийский флаг атлетам из Республики Корея, где в 2024 году пройдут следующие главные старты четырехлетия для юных спортсменов. По традиции был погашен и огонь Олимпийских игр. Завершилась церемония концертом известного певца и композитора Бастиана Бейкера. На III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне в активе белорусских атлетов две награды. В хоккее 3×3 золото выиграл Илья Корзун, а в биатлоне бронза на счету Юлии Ковалевской.

Первое место в неофициальном медальном зачете заняла команда России: 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей; второе место у Швейцарии: 10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых; третьими стали атлеты Японии: 9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая награды.