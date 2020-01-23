CAS не раскрывает подробности судебного спора РУСАДА и WADA

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WADA 9 января уведомило CAS о споре с РУСАДА, поскольку национальное агентство не согласилось с решением лишить его статуса соответствия международному кодексу. К процессу также присоединились международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты, десятки российских спортсменов и другие организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

«Обращаем ваше внимание на то, что процедура проводится в соответствии с правилами палаты обычного арбитража CAS, которые требуют, чтобы она оставалась конфиденциальной, — сообщили в CAS. — По этой причине мы не можем ответить на ваши вопросы».

Решение о лишении РУСАДА статуса соответствия было принято после проверки следователями WADA базы данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Ими было установлено, что с данными, которые были опечатаны в связи с федеральным расследованием, проводились манипуляции. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.