Поздняков: WADA и РУСАДА дадут третьим сторонам поучаствовать в CAS

Источник: Спорт РИА Новости

«Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, ОКР и ПКР будут участвовать в споре точно. Для их участия не требуется согласие или несогласие участников спора. Что касается остальных организаций и лиц, то, насколько я понимаю исходя из логики вступающих в спор сторон, их так или иначе касаются последствия решений, которые предлагается утвердить. Поскольку все эти организации и физические лица так или иначе могут пострадать, мне видится, что и WADA, и РУСАДА дадут возможность им поучаствовать в этом процессе», — сказал журналистам Поздняков.

«Это нормальный процесс, этим занимаются юристы. С моей точки зрения решение беспрецедентное, оно во многих вещах не логичное. Поэтому оно и встретило такой резонанс среди разных общественных организаций и спортсменов. Такого случая в истории еще не было. Неполная обоснованность решения WADA не дает четкой и однозначной трактовки всех последствий этого решения», — добавил он.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Также РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.