Больной перенос: Китай может остаться без международных соревнований

По официальным данным, коронавирусом уже заразились 4,5 тыс. человек. Зафиксировано 106 смертельных случаев. Главное государственное управление по вопросам спорта Китая в связи с распространением новой болезни приостановило проведение всех внутренних спортивных соревнований до апреля. Если с эпидемией не удастся справиться в ближайшее время, под вопросом будет и проведение Олимпийских игр — 2022 в Пекине, считают опрошенные эксперты.
В понедельник, 27 января, ФИБА перенесла квалификационный турнир женских сборных из Фошаня в Белград. Он пройдет в то же время, что и планировалось, — с 6 по 9 февраля. Решение объяснили соображениями безопасности. Вслед за ФИБА аналогичное решение может принять Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) — она обеспокоена за судьбу зимнего чемпионата мира в залах — 2020. Турнир должен пройти с 13 по 15 марта в Нанкине, что в 170 км от Уханя — города, где появились первые заболевшие новым коронавирусом и который сейчас закрыли.
В World Athletics не исключают переноса турнира.
Мы тщательно следим за ситуацией и находимся в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Если ВОЗ даст
какие-либосоветы по поводу проведения турнира, то мы тут же оповестим об этом все федерации.
Под большим вопросом проведение и всех остальных крупных международных спортивных событий в Поднебесной в 2020 году.
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Оргкомитет Олимпиады-2022 уже отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований. Она должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в Пекине, однако функционеры посчитали, что в данный момент это небезопасно. По мнению Николая Дурманова, не исключено, что в ближайшее время может возникнуть вопрос о переносе места проведения следующих зимних Игр.
— Пока идет первая генерация вируса, — продолжил
Также стало известно, что хоккейный «Куньлунь Ред Стар», выступающий в КХЛ, может провести все оставшиеся матчи сезона на площадках соперников. Если подопечные Курта Фрейзера попадут в
Не могу сказать, что в команде
какая-топаника из-закоронавируса, но мы, конечно, переживаем за жителей Китая, которые сильно обеспокоены его распространением. В клубе с этим трудностей нет, так как с нами квалифицированная медицинская служба, которая не допустит распространение болезни среди игроков. Тем более мы уехали из Пекина и будем проводить ближайшие матчи за его пределами. Но обидно, что можем больше не сыграть в нынешнем сезоне дома. Играть без поддержки своих болельщиков непросто. И всё же мы постараемся порадовать фанатов на расстоянии.
В настоящее время «Куньлунь» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 55 играх.