Больной перенос: Китай может остаться без международных соревнований

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Из-за распространения нового коронавируса из Китая в 2020 году могут быть перенесены все крупные спортивные мероприятия. Многие мировые объединения и ассоциации обеспокоены эпидемией в стране и в ближайшее время, возможно, последуют примеру Международной федерации баскетбола (ФИБА). Ее руководство уже перенесло женский предолимпийский квалификационный турнир из Фошаня в Белград. Таким образом, под угрозой проведения находятся несколько крупных стартов, включая зимний чемпионат мира по легкой атлетике в залах (март, Нанкин), Гран-при Китая «Формулы-1» (апрель, Шанхай), финальный турнир WTA по теннису (октябрь-ноябрь, Шэньчжэнь) и финал Гран-при по фигурному катанию (декабрь, Пекин).

Дайте отпор вирусу Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

По официальным данным, коронавирусом уже заразились 4,5 тыс. человек. Зафиксировано 106 смертельных случаев. Главное государственное управление по вопросам спорта Китая в связи с распространением новой болезни приостановило проведение всех внутренних спортивных соревнований до апреля. Если с эпидемией не удастся справиться в ближайшее время, под вопросом будет и проведение Олимпийских игр — 2022 в Пекине, считают опрошенные эксперты.

В понедельник, 27 января, ФИБА перенесла квалификационный турнир женских сборных из Фошаня в Белград. Он пройдет в то же время, что и планировалось, — с 6 по 9 февраля. Решение объяснили соображениями безопасности. Вслед за ФИБА аналогичное решение может принять Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) — она обеспокоена за судьбу зимнего чемпионата мира в залах — 2020. Турнир должен пройти с 13 по 15 марта в Нанкине, что в 170 км от Уханя — города, где появились первые заболевшие новым коронавирусом и который сейчас закрыли.

В World Athletics не исключают переноса турнира.

Мы тщательно следим за ситуацией и находимся в постоянном контакте с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Если ВОЗ даст какие-либо советы по поводу проведения турнира, то мы тут же оповестим об этом все федерации. Пресс-служба World Athletics

Под большим вопросом проведение и всех остальных крупных международных спортивных событий в Поднебесной в 2020 году.

— Из-за коронавируса в Китае закрывают мегаполисы, возникает проблема, чем кормить людей, ведь города живут «с колес», складов внутри нет, — сказал разговоре с «Известиям» бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА), эксперт по биобезопасности Николай Дурманов. — В связи с этим возникают вопросы, как работать службам здравоохранения, скорой помощи, полиции… Эти люди, несмотря на риск, вынуждены продолжать заниматься своей деятельностью, выходить на улицы и рисковать своим здоровьем. А если говорить про спорт — то стоит ли он того? При всем уважении к спорту как социальному явлению. Поэтому если есть хоть малейший риск заражения, то лучше перенести все мероприятия в другие места.

Оргкомитет Олимпиады-2022 уже отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований. Она должна была пройти на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в Пекине, однако функционеры посчитали, что в данный момент это небезопасно. По мнению Николая Дурманова, не исключено, что в ближайшее время может возникнуть вопрос о переносе места проведения следующих зимних Игр.

— Пока идет первая генерация вируса, — продолжил экс-глава РУСАДА. — Его выявили всего два месяца назад. Следующая генерация может показать свойства, которые нас совсем не обрадуют. При худшем сценарии может встать вопрос о целесообразности проведения Игр-2022 в Пекине. С атипичной пневмонией 2002−2003 годов справились титаническими усилиями. Не исключено, что нынешние сверхусилия китайцев отчасти продиктованы тем, чтобы как можно скорее исправить положение, исключив риск переноса Олимпиады.

Также стало известно, что хоккейный «Куньлунь Ред Стар», выступающий в КХЛ, может провести все оставшиеся матчи сезона на площадках соперников. Если подопечные Курта Фрейзера попадут в плей-офф, то китайский клуб имеет несколько предложений от арен, которые, вероятно, будут свободны в марте.

Не могу сказать, что в команде какая-то паника из-за коронавируса, но мы, конечно, переживаем за жителей Китая, которые сильно обеспокоены его распространением. В клубе с этим трудностей нет, так как с нами квалифицированная медицинская служба, которая не допустит распространение болезни среди игроков. Тем более мы уехали из Пекина и будем проводить ближайшие матчи за его пределами. Но обидно, что можем больше не сыграть в нынешнем сезоне дома. Играть без поддержки своих болельщиков непросто. И всё же мы постараемся порадовать фанатов на расстоянии. Защитник «Куньлуня» Райан Спроул