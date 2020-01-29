WADA: Россия изменила почти половину записей о допинг-пробах спортсменов

Источник: Reuters

Глава отдела Гютер Юнгер рассказал газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что целостность базы Московской антидопинговой лаборатории изучалась в период с мая по ноябрь 2019 г.

Юнгер рассказал, как именно российская сторона манипулировала данными из базы. Сотрудники WADA определили, что перед тем, как удалить отдельные записи, «всю базу переставляли на одну дату четырьмя годами ранее» (цитата по DW). Отделу удалось восстановить некоторые из утраченных записей, однако в конечном итоге WADA проверит каждый из 298 случаев.

База данных Московской антидопинговой лаборатории была изъята в ходе расследования допингового скандала на Олимпиаде-2014 в Сочи. 22 января лабораторию отстранили от какой бы то ни было работы с анализами крови, готовящимися для биологических паспортов спортсменов.

WADA объявило, что мера носит временный характер, но не уточнила сроки снятия ограничения. С декабря 2019 г. России запрещено в течение четырех лет принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира. По утверждению руководителя РУСАДА Юрия Гануса, изменения в базу вносились в период, когда она находилась под контролем Следственного комитета России.