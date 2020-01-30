WADA: Российская сторона не сообщала о изменении Родченковым базы LIMS

Источник: Reuters

Как отмечается в протоколе, Джонатан Тейлор, на тот момент возглавлявший комитет по соответствию (CRC) WADA, в своем выступлении сообщил хронологию развития событий. Он напомнил, что департамент расследований WADA изучал возможную причастность российской стороны к изменениям в базе данных.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03eaf9ea7bff797dc72" data-vnd="c03eaf9ea7bff797dc72" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03eaf9ea7bff797dc72" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тейлор заявил, что российская сторона, отвечая на претензии, ранее обвиняла Родченкова и нескольких его коллег в том, что они фальсифицировали данные с целью вымогательства денег у спортсменов, а также указала на то, что в системе обмена сообщениями LIMS хранится информация, компрометирующая Родченкова.

«Однако после тщательного анализа департамент расследований WADA и его эксперты пришли к выводу, что сами сообщения (компрометирующие Родченкова) были сфабрикованы и загружены в базу данных после сентября 2018 года, после 25 ноября 2018 года и, скорее всего, 9 января 2019-го», — приводит сайт WADA выдержку из выступления Тейлора.

Тейлор отметил, что некоторые члены исполкома WADA ознакомились с ответом российских экспертов, который был направлен им в декабре и содержал контраргументы к выводам департамента расследований. «Глава департамента расследований WADA Гюнтер Юнгер сказал, что этот ответ не меняет выводов, которые были получены ранее. Чрезвычайно показательно то, что дискредитирующие Родченкова сообщения, которые российская сторона использовала в качестве основного аргумента в июле, сентябре и октябре, не были упомянуты в объяснениях, которые были отправлены на прошлой неделе», — говорится в протоколе.

«Было отмечено, что они были сфабрикованы, но российская сторона не ответила на это. Его ошеломил этот факт. Более того, по запросу департамента расследования WADA, который поступил в сентябре, были предоставлены дополнительные данные, на которые ссылалась российская сторона, объясняя расхождения в базе данных, и было установлено, что в течение нескольких дней после того, как эти данные были запрошены, в них были внесены изменения, частично они были удалены», — сообщается в протоколе.

Группа независимых российских экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева в начале декабря опубликовала отчет, в котором говорится, что сравнение копии LIMS из московской лаборатории, которая получена с использованием криминалистического оборудования, обеспечивающего сохранность данных, с версией «LIMS Осведомителя» (от Родченкова), «полученной неизвестным образом на неизвестном носителе», некорректно.

Следственный комитет России (СК РФ) 21 декабря сделал официальное заявление, что получил доказательства вмешательства Родченкова в базу LIMS удаленно из другой страны. Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

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Исполком WADA 9 декабря единогласно принял рекомендации CRC организации и отстранил российских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. Допуск получат только «чистые» атлеты из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе без флага. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета организации не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома обратилось в CAS. В качестве третьих сторон в деле также выразили желание принять участие Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (IPC), Олимпийский и Паралимпийский комитеты России (ОКР и ПКР), Международная федерация хоккея (IIHF) и ряд российских спортивных федераций и спортсменов.