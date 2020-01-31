РУСАДА в пятницу обучает полицейских Петербурга организации борьбы с допингом

Источник: РИА "Новости"

Семинар проходит в Санкт-Петербурге на базе городского Комитета по физической культуре и спорта.

«Наш семинар, начавшийся в 11:00, посвящен ключевым аспектам процесса расследования возможных нарушений антидопинговых правил и взаимодействию правоохранительных органов с РУСАДА и Министерством спорта РФ. В 2020 году в рамках сотрудничества РУСАДА, Минспорта и МВД запланирован ряд аналогичных мероприятий и в других регионах, — сказала Пахноцкая. — Это второе образовательное мероприятие, которое РУСАДА проводит для представителей правоохранительных органов».