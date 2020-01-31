РУСАДА в пятницу обучает полицейских Петербурга организации борьбы с допингом

Семинар проходит в Санкт-Петербурге на базе городского Комитета по физической культуре и спорта.
«Наш семинар, начавшийся в 11:00, посвящен ключевым аспектам процесса расследования возможных нарушений антидопинговых правил и взаимодействию правоохранительных органов с РУСАДА и Министерством спорта РФ. В 2020 году в рамках сотрудничества РУСАДА, Минспорта и МВД запланирован ряд аналогичных мероприятий и в других регионах, — сказала Пахноцкая. — Это второе образовательное мероприятие, которое РУСАДА проводит для представителей правоохранительных органов».
В работе семинара также принимают участие заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, начальник отдела антидопингового обеспечения и межведомственного взаимодействия департамента науки и образования Минспорта России Вероника Логинова, заместитель начальника отдела организации деятельности по ограничению оборота новых психоактивных веществ и противодействия допингу Управления по контролю за легальным оборотом наркотиков и предупреждению административных правонарушений в сфере НОН ГУНК МВД России Кирилл Кузнецов, начальник отдела по расследованиям РУСАДА Леонид Иванов и другие.