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14:37 (мск), источник: ТАСС

Оргкомитет Олимпиады-2020 не рассматривает вопрос об отмене Игр в Токио из-за коронавируса

ТАСС, 31 января. Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года подтвердил, что вопрос отмены соревнований в Токио из-за коронавируса не рассматривается. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Источник: AP 2020

«Мы никогда не рассматривали отмену Игр. Оргкомитет продолжит совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и другими сопутствующими организациями и рассмотрит любые контрмеры, которые могут стать необходимыми», — сообщили в оргкомитете.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 20 июля по 9 августа. На данный момент свидетельств об умерших от болезни на территории Японии нет.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ВОЗ о пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Позднее заболевание было выявлено еще в 19 странах. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР приблизилось к 9,7 тыс., 213 заболевших умерли. В четверг ВОЗ объявила вспышку острого респираторного заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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