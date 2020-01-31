Оргкомитет Олимпиады-2020 не рассматривает вопрос об отмене Игр в Токио из-за коронавируса

Источник: AP 2020

«Мы никогда не рассматривали отмену Игр. Оргкомитет продолжит совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) и другими сопутствующими организациями и рассмотрит любые контрмеры, которые могут стать необходимыми», — сообщили в оргкомитете.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 20 июля по 9 августа. На данный момент свидетельств об умерших от болезни на территории Японии нет.