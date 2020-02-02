Накажут ли Испанию за крупнейшую допинговую сеть? Ждем реакции ВАДА

Источник: Спорт-Экспресс

В Барселоне вскрыта одна из самых масштабных допинговых сетей за последнее десятилетие. Преступники продавали эритропоэтин, а также анаболические стероиды, которые им удавалось похищать из местной государственной больницы. За эти годы им удалось реализовать, по самым скромным оценкам, более десяти тысяч доз. В числе клиентов нелегальных поставщиков — представители велоспорта, триатлона и экстремальных видов спорта. Фамилии замешанных спортсменов пока не называются, однако расследование против них уже идет.

Преступники заработали почти миллион евро

На момент ареста, на счетах мошенников было 800 тысяч евро, а еще 70 тысяч евро были конфискованы из офисного сейфа. Это позволяет хотя бы отчасти оценить масштаб действий преступной банды. Очевидно, что речь идет не об одном, и даже не о нескольких клиентах. Налицо отлаженная схема распространения допинга, которая без боев действовала уже много лет в нескольких странах.

Не зря преступники выбрали в качестве своей базы именно Барселону. Во-первых, в Испании тренируются многие представители циклических видов спорта со всего мира. Здесь тепло и есть отличные условия. Во-вторых, Барселона находится относительно недалеко и от других городов Центральной Европы. Как в любом большом городе, здесь масса курьерских служб, которые готовы за небольшую плату доставить что угодно и куда угодно. Не особенно интересуясь при этом содержанием посылки.

Особенно циничной схему делает тот факт, что медицинские препараты похищали из государственной больницы. Ведь эритропоэтин (ЭПО) широко используется в медицине, в том числе, для лечения онкологических заболеваний. То же самое относится и к анаболическим стероидам. Теперь же получается, что пациенты больниц лишались нужного им по показаниям препарата, который вместо этого отправлялся к профессиональным спортсменам. И купленные на деньги налогоплательщиков лекарства в реальности стали средством обогащения для банды преступников.

Как работала «испанская мафия»

1. Один из преступников (пол не сообщается), используя фальшивые документы, устроился работать медсестрой (медбратом) в госпиталь на юге Испании;.

2. Получив работу, представитель преступного мира стал регулярно выносить из больницы дозы эритропоэтина, которые предназначались для лечения больных. За десять лет удалось украсть более пяти тысяч доз;.

3. Сообщники — пятеро граждан Испании и один Словении — продавали полученные дозы через вебсайты. Сайты были сделаны на 12 языках, в частности на немецком, французском и итальянском. О сайте на русском языке пока не сообщается;.

4. Эти сайты предлагали клиентам заказать ЭПО с доставкой по почте. Деньги клиенты переводили через биткоин, для переписки использовались зашифрованные сообщения;.

5. Один из бывших профессиональных велосипедистов не доверял почтовым сервисам и регулярно сам проезжал по две тысячи километров в один конец до офиса мошенников в Барселоне, чтобы лично забрать посылку.

«Операция Пуэрто» так ничем и не закончилась

Допинг плюс испанская полиция — история далеко не новая. В 2006 году случилась так называемая «операция Пуэрто», в результате которой у доктора Фуэнтеса были обнаружены тысячи доз анаболических стероидов, ЭПО, а также оборудование для переливания крови. Суды по этому делу тянулись много лет, однако в итоге дисквалифицировать никого не удалось, а сам доктор Фуэнтес даже был оправдан. То есть все свелось просто к пшику, никто из звездных фигурантов дела не пострадал, если не считать испорченной репутации.