Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Джокович выиграл Australian Open
12:03 (мск), источник: ТАСС

В Японии обсудят подготовку к Олимпиаде в условиях распространения коронавируса

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Япония не рассматривает вопрос об отмене летних Олимпийских игр в Токио в связи с распространением вируса 2019-nCoV в Китае, однако на этой неделе проведет заседание для обсуждения мер по борьбе с инфекционными заболеваниями во время соревнований. Об этом заявила в понедельник министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, Сэйко Хасимото, выступая на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Наверх
Источник: AP 2020

«Организационный комитет Олимпиады не рассматривает вопрос об отмене соревнований. Мы намерены приложить все усилия для успешного проведения соревнований и для того, чтобы спортсмены смогли продемонстрировать свои лучшие способности. Исходя из того, что меры по предотвращению инфекционных заболеваний крайне важны, мы находимся в тесном контакте по этому вопросу со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Заседание, посвященное борьбе с инфекционными заболеваниями, с участием членов токийского оргкомитета и других имеющих к этому отношение ведомств, пройдет на этой неделе», — сказала она.

Читайте также
Оргкомитет Олимпиады-2020 не рассматривает вопрос об отмене Игр в Токио из-за коронавируса

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Программа включает в себя 33 вида спорта, впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая — на Филиппинах.

Читайте также
ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
31 января© Ньюстюб
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром
Победительница Australian Open из Москвы вошла в десятку лучших
Все матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о казахстанце
Чемпионка ОИ посчитала бессмысленным возвращение Загитовой
Победитель Australian Open возглавил рейтинг АTP
Шайба россиянина помогла «Каролине» победить «Ванкувер» в НХЛ
«Автомобилист» вышел в плей-офф после победы ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь