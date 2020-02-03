В Японии обсудят подготовку к Олимпиаде в условиях распространения коронавируса

«Организационный комитет Олимпиады не рассматривает вопрос об отмене соревнований. Мы намерены приложить все усилия для успешного проведения соревнований и для того, чтобы спортсмены смогли продемонстрировать свои лучшие способности. Исходя из того, что меры по предотвращению инфекционных заболеваний крайне важны, мы находимся в тесном контакте по этому вопросу со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Заседание, посвященное борьбе с инфекционными заболеваниями, с участием членов токийского оргкомитета и других имеющих к этому отношение ведомств, пройдет на этой неделе», — сказала она.