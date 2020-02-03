Китайские спортсмены готовятся к соревнованиям в изоляции из-за вспышки коронавируса
ТАСС, 3 февраля. Спортсмены из Китая готовятся к отборочным турнирам и Олимпийским играм в изоляции. Об этом сообщил
ТАСС, 3 февраля. Спортсмены из Китая готовятся к отборочным турнирам и Олимпийским играм в изоляции. Об этом сообщил
«Спортсмены тренируются в закрытых лагерях в различных городах страны и за рубежом в рамках подготовки к Олимпийским играм и отборочным турнирам. До сих пор ни один спортсмен из национальной команды не был или не подозревается в заражении вирусом. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить заражение спортсменов», — сказал Лю Гоюн.
Также он отметил, что китайские спортсмены будут иметь специальные условия размещения и транспортировки: «В период с февраля по апрель будет проведено более 100 квалификационных турниров по всему миру. Надеюсь, китайские спортсмены смогут хорошо подготовиться к ним. Международный олимпийский комитет обратился к различным спортивным федерациям с просьбой оказать всю возможную помощь и удобство китайским спортсменам».
Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (
Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая — на Филиппинах. Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране.