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14:45 (мск), источник: ТАСС

Китайские спортсмены готовятся к соревнованиям в изоляции из-за вспышки коронавируса

ТАСС, 3 февраля. Спортсмены из Китая готовятся к отборочным турнирам и Олимпийским играм в изоляции. Об этом сообщил вице-президент Олимпийского комитета Китая Лю Гоюн, чей комментарий приводит портал Inside the Games со ссылкой на агентство «Синьхуа».

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Источник: Reuters

«Спортсмены тренируются в закрытых лагерях в различных городах страны и за рубежом в рамках подготовки к Олимпийским играм и отборочным турнирам. До сих пор ни один спортсмен из национальной команды не был или не подозревается в заражении вирусом. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить заражение спортсменов», — сказал Лю Гоюн.

Также он отметил, что китайские спортсмены будут иметь специальные условия размещения и транспортировки: «В период с февраля по апрель будет проведено более 100 квалификационных турниров по всему миру. Надеюсь, китайские спортсмены смогут хорошо подготовиться к ним. Международный олимпийский комитет обратился к различным спортивным федерациям с просьбой оказать всю возможную помощь и удобство китайским спортсменам».

Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (3—14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (6—11 марта), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки — 13—15 марта), отложен этап Гран-при «Формулы-Е» (был намечен на 21 марта), под вопросом проведение юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона (21—27 февраля).

Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая — на Филиппинах. Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране.

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