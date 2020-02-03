Китайские спортсмены готовятся к соревнованиям в изоляции из-за вспышки коронавируса

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«Спортсмены тренируются в закрытых лагерях в различных городах страны и за рубежом в рамках подготовки к Олимпийским играм и отборочным турнирам. До сих пор ни один спортсмен из национальной команды не был или не подозревается в заражении вирусом. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить заражение спортсменов», — сказал Лю Гоюн.

Также он отметил, что китайские спортсмены будут иметь специальные условия размещения и транспортировки: «В период с февраля по апрель будет проведено более 100 квалификационных турниров по всему миру. Надеюсь, китайские спортсмены смогут хорошо подготовиться к ним. Международный олимпийский комитет обратился к различным спортивным федерациям с просьбой оказать всю возможную помощь и удобство китайским спортсменам».

Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу ( 3—14 февраля ), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин ( 6—11 марта ), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки — 13—15 марта ), отложен этап Гран-при «Формулы-Е» (был намечен на 21 марта), под вопросом проведение юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона ( 21—27 февраля ).