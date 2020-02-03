Призерку Олимпиады из Швеции поймали на допинге

Источник: AFP 2020

Антидопинговые специалисты проверили только пробу «А», в которой было небольшое количество запрещенного вещества. До вскрытия допинг-пробы «Б» Франссон была отстранена от сборной Швеции. Сама спортсменка говорит, что не принимала метилтестостерон намеренно. Она якобы получила препарат по ошибке.

Франссон выступает в весовой категории до 68 килограммов. Помимо олимпийской бронзы, на ее счету золото и бронза чемпионатов мира. Она является претенденткой на награду в Токио-2020: в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) шведка занимает второе место.