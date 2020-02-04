Спортивный карантин. Какие соревнования отменили из-за коронавируса

Распространением коронавируса обеспокоена вся планета. Неизвестная ранее болезнь уже унесла жизни более 360 жителей Китая. Инфицированными признаны около 17 200 человек.
Первенства любого масштаба и уровня напрямую связаны с передвижением их участников. Спортивные руководители, желая обезопасить атлетов и зрителей массово отменяют или переносят турниры. В первую очередь эта мера принимается, конечно, в Китае. В списке первенств, которые не будут проводить или уже отменили, уже десятки мероприятий. Скорее всего, этот перечень пополнится.
Поднебесная планирует принимать у себя зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. К счастью, эти Игры пока никто отменять не собирается. Однако церемония запуска обратного отсчета времени до начала Олимпиады, которую хотели провести на стадионе Птичье гнездо в Пекине, не состоялась.
А вот на Игры в Токио-2020 эпидемия повлияла. Сразу нескольких олимпийских квалификаций, которые должны были состоятся в разных городах КНР, перенесли.
Например, с 3 по 14 февраля в Ухане планировался отборочный турнир среди стран Азии и Океании по боксу. Мероприятие перенесли на март. Плюс к тому, состоится оно не в Поднебесной, а в Иордании. Помимо этого, олимпийские квалификационные соревнования по баскетболу среди женщин пройдут в Белграде с 6 по 9 февраля. Ранее местом проведения был выбран китайский город Фошань.
Примечательно, что прилетевших на соревнования китайских футболисток поместили под карантин. Как сообщил директор по здравоохранению штата Квинсленд Джаннетт Янг, врачи не обнаружили ни у одного члена китайской делегации симптомов заражения. Однако за неделю до турнира команда посещала охваченный вирусом Ухань. Изоляцию сборной назвали мерой предосторожности.
Сегодня также есть вероятность, что перенесут в другое место азиатский отборочный турнир по вольной,
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Плюс к тому, отменены традиционные марафоны в Гонконге (9 февраля) и Уси (22 марта).
Международная Федерация тенниса (ITF) изменила место проведения турнира группы 1 зоны Азия/Океания в рамках Кубка Федерации. Игры, которые должен был принимать Дунгуань с 4 по 8 февраля, предложили организовать в столице Казахстана
Международная федерация водных видов спорта (ФИНА) отменила китайский этап Мировой серии. Первенство планировали провести с 7 по 9 марта в Пекине. Этап по синхронному плаванию с 23 по 25 апреля также вряд ли состоится в изначально выбранном городе Сучжоу.
С 12 по 16 февраля в китайском Яньцине не пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту. Такое решение приняла Международная федерация лыжных видов спорта (ФИС). Состязания должны были стать первыми официальными тестами для Игр-2022.
Превентивные меры распространяются и на футбол. В Китае матч азиатской Лиги чемпионов Шанхай СИПГ Бурирам Юнайтед решили не отменять. Однако встреча состоялась без болельщиков. Кроме Шанхай СИПГ в ЛЧ участвуют еще три команды из Китая, пробившиеся в первенство напрямую. Скорее всего, домашние матчи этих клубов на второй круг группового этапа перенесут в другие города.
Пока о дате первых матчей не сообщается.
Помимо прочего, китайские команды хоккейных КХЛ и ВХЛ временно не будут проводить домашние матчи. Например пекинский клуб Куньлунь Ред Стар сейчас проводит тренировки в Москве. Скорее всего, последние встречи регулярного чемпионата КХЛ с участием команды состоятся в Новосибирске. Примечательно также, что недавно вернувшихся с выездного матча в Китае хоккеистов хабаровского Амура поместили в карантин.
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Иванова Дарья