Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
23:18 (мск), источник: Sport24

Лукашенко пообещал белорусским спортсменам 150 тысяч долларов за золотую медаль на ОИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о размере денежного вознаграждения для спортсменов страны за удачное выступление на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх в ближайшие три года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Наверх
Источник: Sport24

За золотую медаль, завоеванную на Олимпиаде, каждый белорусский спортсмен получит вознаграждение в размере 12 тысяч базовых величин (324 тысячи белорусских рублей или около 150 тысяч долларов), за серебряную — 6 тысяч базовых величин (162 тысячи белорусских рублей или примерно 75 тысяч долларов), за бронзовую — 4 тысячи базовых величин (108 тысяч белорусских рублей или порядка 50 тысяч долларов). Призовые за аналогичные награды на Паралимпийских и Дефлимпийских играх составят 4 тысячи базовых величин (108 тысяч белорусских рублей или около 50 тысяч долларов), 2,4 тысячи (64,8 тысячи белорусских рублей или примерно 30 тысяч долларов) и 1,6 тысячи базовых величин (43,2 тысячи белорусских рублей или около 20 тысяч долларов) соответственно.

«Тренерам и иным специалистам, принимавшим участие в спортивной подготовке олимпийцев, выплачиваются вознаграждения в размерах от 20% до 100% от стоимости их призов в зависимости от степени участия», — говорится в указе.

Ближайшие Олимпиада и Паралимпиада пройдут в Токио в 2020 году.

 "В джакузи с Медведевой говорили о мальчиках". Русская фигуристка сбежала в Польшу
Медведева провела экстренный прямой эфир. Ее обвиняют в алкоголизме
Российские хоккеисты крупно уступили финнам за семь минут
«Зенит» разгромил соперника в товарищеском матче в Испании
Лионель Месси захотел масштабных изменений в «Барселоне»
«Реал» пропустил 4 гола в Мадриде и вылетел из Кубка Испании
Черчесов рассказал о перспективах Смолова в сборной России
«Ростов-Дон» не смог вылететь на матч Лиги чемпионов в Будапеште
Сергей Семак высказался о ситуации с хавбеком «Зенита» Ригони
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь