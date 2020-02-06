Лукашенко пообещал белорусским спортсменам 150 тысяч долларов за золотую медаль на ОИ

За золотую медаль, завоеванную на Олимпиаде, каждый белорусский спортсмен получит вознаграждение в размере 12 тысяч базовых величин (324 тысячи белорусских рублей или около 150 тысяч долларов), за серебряную — 6 тысяч базовых величин (162 тысячи белорусских рублей или примерно 75 тысяч долларов), за бронзовую — 4 тысячи базовых величин (108 тысяч белорусских рублей или порядка 50 тысяч долларов). Призовые за аналогичные награды на Паралимпийских и Дефлимпийских играх составят 4 тысячи базовых величин (108 тысяч белорусских рублей или около 50 тысяч долларов), 2,4 тысячи (64,8 тысячи белорусских рублей или примерно 30 тысяч долларов) и 1,6 тысячи базовых величин (43,2 тысячи белорусских рублей или около 20 тысяч долларов) соответственно.