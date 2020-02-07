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10:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава РУСАДА рассказал американским журналистам об угрозах из России

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус дал интервью журналистам американского The Washington Post, в котором рассказал об угрозах, которые он получал из России.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Гануса, однажды, когда функционер был в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо, США), он получил сообщение: «Ты хочешь вернуться в Россию?». Он считает, что не должен даже думать об этом, потому что правда на его стороне. При этом глава РУСАДА отметил, что понимает, что привлекает очень много негатива.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования. РУСАДА было лишено статуса соответствия. Российская сторона официально не согласилась с обвинениями. Дело передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ганус был одним из немногих, кто говорил о проблемах российского спорта. В частности, после того, как комитет WADA только рекомендовал отстранить Россию, глава РУСАДА предсказывал трагедию для отечественного спорта.

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Известные российские спортсмены, пойманные на допинге
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