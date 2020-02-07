Глава РУСАДА рассказал американским журналистам об угрозах из России

По словам Гануса, однажды, когда функционер был в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо, США), он получил сообщение: «Ты хочешь вернуться в Россию?». Он считает, что не должен даже думать об этом, потому что правда на его стороне. При этом глава РУСАДА отметил, что понимает, что привлекает очень много негатива.