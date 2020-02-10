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17:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бах о передаче манифеста Кубертена: Мы увидели, как творится история

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах после передачи рукописи олимпийского манифеста Пьера де Кубертена музею олимпийского движения в Лозанне отметил, что все причастные стали свидетелями того, как на их глазах творится история.

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Источник: РИА "Новости"

Рукопись манифеста Пьера де Кубертена в собственность МОК в понедельник передал глава Международной федерации фехтования российский бизнесмен Алишер Усманов. В декабре 2019 года сообщалось, что рукопись была продана на аукционе в Нью-Йорке за рекордные 8,8 миллиона долларов.

«Сегодня мы увидели, как творится история. На одном уровне мы являемся свидетелями этого исторического документа, рукописи речи, в которой изложены философские основы олимпийского движения. На другом уровне мы наблюдаем исторический момент, когда эта рукопись возвращается в свой олимпийский дом», — приводит слова Баха МОК.

Также глава МОК выразил личную благодарность Усманову и отметил, что благодаря его щедрости современное олимпийское движение может ощутить связь со своим основателем.

«Сегодняшнее пожертвование выходит далеко за рамки передачи рукописи в олимпийский музей. Ваша щедрость делает возможным этот уникальный момент, момент, который так ярко напоминает нам о миссии Олимпийских игр по объединению мира в мирном соревновании. Именно благодаря вашей щедрости мы можем сегодня подумать о нашей истории и отметить эту прямую связь с нашим отцом-основателем», — отметил Бах.

Данная 14-страничная рукопись является единственной известной копией речи, произнесенной в университете Сорбонна в Париже в 1892 году создателем концепции современного олимпизма французским общественным деятелем, историком и литератором, бароном Пьером де Кубертеном. На страницах рукописи, написанной в 1889 году, есть пометки, сделанные рукой де Кубертена, а также вычеркнутые фразы.

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