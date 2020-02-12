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13:26 (мск), источник: БЕЛТА

НАДА увеличит на 70% количество допинг-проб перед Олимпийскими играми

«Для борьбы с допингом закреплен новый порядок приобретения фармакологических препаратов для национальных и сборных команд — централизованно через РНПЦ спорта», — отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное антидопинговое агентство (НАДА) накануне Игр в Токио увеличит количество допинг-проб у белорусских спортсменов на 70%, отметил в беседе с журналистами министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для борьбы с допингом закреплен новый порядок приобретения фармакологических препаратов для национальных и сборных команд — централизованно через РНПЦ спорта. Национальное антидопинговое агентство запланировало увеличение на 70% количества взятых у белорусских спортсменов допинг-проб», — отметил глава спортивного ведомства.

Он также напомнил, что в Беларуси принят ряд изменений в законодательстве, предусматривающих меры ответственности за допинг в спорте, начиная от возмещения денежных вознаграждений и стипендий Президента за спортивные результаты, достигнутые с применением допинга, заканчивая отнятием государственных наград, а также лишением федераций поддержки со стороны государства.

Кроме того, введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению и использование в отношении них запрещенных веществ и методов, а также за незаконный оборот отдельных анаболических стероидов, которые отнесены к списку сильнодействующих веществ. -0-

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