Минспорта: К Олимпиаде в Токио готовятся 263 белорусских спортсмена

На данный момент олимпийские квалификационные требования и нормативы выполнили 69 белорусских спортсменов в 15 видах спорта. Отборочные турниры продолжатся до конца июня. Таким образом, белорусские спортсмены могут рассчитывать на завоевание около 100 олимпийских лицензий.
«Требования к отбору на Игры ужесточились. Несмотря на это, мы идем по графику минувшего олимпийского четырехлетия. Мы видим, что на старты в Токио помимо 69 уже выполнивших нормативы спортсменов могут отобраться еще порядка 30 человек. Кто-то сделает это по рейтингу, кто-то сможет выиграть лицензию на отборочных турнирах. Соответствующая работа ведется. Если таких спортсменов будет больше, значит, для нас же будет лучше», — отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На главных стартах четырехлетия будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Пополнили олимпийскую программу Токио-2020 бейсбол/софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг. За медали Игр в столице Японии будут бороться 11090 спортсменов из 206 стран. Из них 49% — женщины. Таким образом, Игры-2020 станут наиболее сбалансированными по гендерному признаку.