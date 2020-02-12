Минспорта: К Олимпиаде в Токио готовятся 263 белорусских спортсмена

«Требования к отбору на Игры ужесточились. Несмотря на это, мы идем по графику минувшего олимпийского четырехлетия. Мы видим, что на старты в Токио помимо 69 уже выполнивших нормативы спортсменов могут отобраться еще порядка 30 человек. Кто-то сделает это по рейтингу, кто-то сможет выиграть лицензию на отборочных турнирах. Соответствующая работа ведется. Если таких спортсменов будет больше, значит, для нас же будет лучше», — отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.