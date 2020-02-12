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13:31 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские спортсмены в 2019 году завоевали 843 медали на крупных международных турнирах

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены на II Европейских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы в 2019 году завоевали 843 медали, в том числе 248 золотых, 277 серебряных и 318 бронзовых, из них в олимпийских видах спорта — 359. Такие цифры привел сегодня министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на итоговой коллегии спортивного ведомства в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Более половины перечисленных наград на счету молодежного, юниорского и юношеского составов.

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«За текущий олимпийский цикл появился целый ряд перспективных спортсменов, которые уверенно вливаются в основной состав национальных и сборных команд и уже отметились высокими результатами на крупных международных соревнованиях. Из них можно выделить Елену Ноздреву и Надежду Макарченко, выступающих в гребле на байдарках и каноэ, представителей легкой атлетики Карину Демидик, Эльвиру Герман и Максима Недосекова, пловчиху Анастасию Шкурдай, батутиста Ивана Литвиновича, представительницу спортивной гимнастики Анастасию Алистратову, Алину Горносько и Анастасию Салос (гимнастика художественная), Василину Хондошко в синхронном плавании, выступающую в пулевой стрельбе Марию Мартынову, лучницу Карину Козловскую, теннисистку Арину Соболенко, тяжелоатлетов Евгения Тихонцова и Эдуарда Зезюлина», — отметил Сергей Ковальчук.

Главным стартом 2019 года были II Европейские игры в Минске. Белорусские атлеты стали обладателями 68 наград, из которых 23 золотые, 16 серебряных и 29 бронзовых. Такая результативность позволила им занять второе место в неофициальном медальном зачете.

На чемпионатах мира завоевано 109 медалей, в том числе в олимпийских видах спорта — 30, в дисциплинах программы Олимпийских игр — 10, из них в летних — девять. В 2015 году (аналогичном по олимпийскому циклу) в олимпийских видах спорта было завоевано 13 медалей, в 2018 году — пять.

На чемпионатах Европы завоевано 125 наград, в том числе в олимпийских видах спорта — 46, в олимпийских дисциплинах — 19. В 2018 году в дисциплинах олимпийской программы белорусские спортсмены завоевали 20 медалей.

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