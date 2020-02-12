Замглавы РУСАДА назвала наглостью использование спортсменами мельдония

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило мельдоний в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. Ряд российских спортсменов временно отстраняли от соревнований из-за положительных допинг-проб на мельдоний в течение 2016 года. Позже WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого часть спортсменов оправдали. Мельдоний до сих пор запрещен в спорте. За использование мельдония, в частности, отбывает дисквалификацию российский керлингист Александр Крушельницкий.

«В 2018 году было открыто 30 дел по мельдонию, в 2019-м — 10. В 2020 году пока не было зафиксировано подобных случаев, результаты из лабораторий приходят через три недели после отбора пробы. Кроме как халатностью, глупостью, безалаберностью и даже какой-то наглостью я не могу назвать использование мельдония до сих пор. В среде спортивных юристов и тех людей, кто представляет интересы спортсменов на слушаниях, бытует мнение, что тот, кто получил письмо о положительной пробе на мельдоний, не является допингёром. Так думает неумный человек», — сказала РИА Новости Пахноцкая.