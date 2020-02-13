Петришенко о подготовке к Олимпийским играм: Даже случайное употребление допинга надо исключить

Вице-премьер подчеркнул, что для подготовки к Олимпийским играм в Беларуси созданы все условия. Теперь слово за олимпийцами.

Задача психологов, тренеров донести это до спортсменов — на Олимпиаду они едут не ради подтверждения своего лучшего результата, а чтобы показать сверхрезультат, победить.