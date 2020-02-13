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13:33 (мск), источник: БЕЛТА

Петришенко о подготовке к Олимпийским играм: Даже случайное употребление допинга надо исключить

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании коллегии Министерства спорта и туризма поставил задачу обеспечить стопроцентное исключение употребления допинга белорусскими спортсменами, в том числе случайное. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.

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Вице-премьер подчеркнул, что для подготовки к Олимпийским играм в Беларуси созданы все условия. Теперь слово за олимпийцами.

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Задача психологов, тренеров донести это до спортсменов — на Олимпиаду они едут не ради подтверждения своего лучшего результата, а чтобы показать сверхрезультат, победить.

«Но это не про допинг. Всякий, кто имеет отношение к подготовке спортсменов, должен понимать, что употребление допинга — это не только его личная ответственность. Каждый такой случай — удар по имиджу государства на международной спортивной арене. И восстановить его очень сложно», — сказал вице-премьер. Он поставил задачу усилить контроль, личную ответственность спортсменов, тренеров, каждого члена команды и обеспечить 100-процентное исключение употребления допинга, в том числе случайное.

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