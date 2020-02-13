Петришенко о подготовке к Олимпийским играм: Даже случайное употребление допинга надо исключить
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель
Задача психологов, тренеров донести это до спортсменов — на Олимпиаду они едут не ради подтверждения своего лучшего результата, а чтобы показать сверхрезультат, победить.
«Но это не про допинг. Всякий, кто имеет отношение к подготовке спортсменов, должен понимать, что употребление допинга — это не только его личная ответственность. Каждый такой случай — удар по имиджу государства на международной спортивной арене. И восстановить его очень сложно», — сказал