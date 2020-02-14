ВОЗ сообщила МОК о отсутствии причин для отмены Игр-2020 в Токио

«Консультация, которую мы получили от ВОЗ, заключается в том, что нет никаких оснований для каких-то непредвиденных планов отмены или переноса Игр в Токио», — цитирует главу координационной комиссии МОК Джон Коутс Рейтер.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название — COVID-2019.
В четверг был подтвержден первый смертный случай от нового коронавируса в Японии. В настоящее время в Японии подтверждены 252 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 218 — это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princess, из которых восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, наличие вируса было выявлено у одного сотрудника карантинной службы, делавшего замеры на лайнере, 12 человек, эвакуированных из китайского Уханя, и 20 человек, заразившихся в разных местах в самой Японии. В пятницу первая группа пассажиров судна, которые старше 80 лет и у которых не выявлено наличие коронавирусной инфекции, были эвакуированы в город Вако префектуры Саитама.
Из-за вспышки коронавируса были перенесены этап чемпионата «Формулы-1"-2020 в Китае, этапы Мировой серии по регби-7 в Гонконге и Сингапуре, этапы Кубка мира по скалолазанию в Чунцине и Уцзяне, чемпионат мира по легкой атлетике в помещении в Нанкине и ряд других соревнований. Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.