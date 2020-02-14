ВОЗ сообщила МОК о отсутствии причин для отмены Игр-2020 в Токио

В четверг был подтвержден первый смертный случай от нового коронавируса в Японии. В настоящее время в Японии подтверждены 252 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 218 — это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princess, из которых восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, наличие вируса было выявлено у одного сотрудника карантинной службы, делавшего замеры на лайнере, 12 человек, эвакуированных из китайского Уханя, и 20 человек, заразившихся в разных местах в самой Японии. В пятницу первая группа пассажиров судна, которые старше 80 лет и у которых не выявлено наличие коронавирусной инфекции, были эвакуированы в город Вако префектуры Саитама.