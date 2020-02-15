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18:07 (мск), источник: ТАСС

Матыцин: Россия готова перевернуть страницу истории, омраченную допинговыми скандалами

По словам министра спорта, сегодня в России создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 февраля. Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен в том, что вне зависимости от итога всех разбирательств по допинговым нарушениям российских спортсменов, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами последних лет. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба ведомства.

«Министр спорта Олег Матыцин выражает уверенность в том, что, вне зависимости от итогов всех разбирательств, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченной допинговыми скандалами последних лет. Сегодня в стране благодаря поддержке ведущих международных экспертов создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире. Это подчеркивает стремление России защищать интересы чистых спортсменов как с помощью активного внедрения образовательных программ, так и посредством строгих санкций в отношении каждого доказанного нарушения антидопинговых правил», — сообщается в заявлении.

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