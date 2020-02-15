Матыцин: Россия готова перевернуть страницу истории, омраченную допинговыми скандалами
По словам министра спорта, сегодня в России создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире.
По словам министра спорта, сегодня в России создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире.
ТАСС, 15 февраля. Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен в том, что вне зависимости от итога всех разбирательств по допинговым нарушениям российских спортсменов, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами последних лет. Комментарий Матыцина приводит
«Министр спорта Олег Матыцин выражает уверенность в том, что, вне зависимости от итогов всех разбирательств, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченной допинговыми скандалами последних лет. Сегодня в стране благодаря поддержке ведущих международных экспертов создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире. Это подчеркивает стремление России защищать интересы чистых спортсменов как с помощью активного внедрения образовательных программ, так и посредством строгих санкций в отношении каждого доказанного нарушения антидопинговых правил», — сообщается в заявлении.