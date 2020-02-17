В Японии выбрали девиз летней Олимпиады 2020 года

Официальным слоганом Игр стала фраза United by emotion («Объединенные одним чувством»). «Совсем скоро наступит тот момент, когда люди по всему миру захотят поделиться своими чувствами по поводу соревнований. И оргкомитет “Токио-2020” решил использовать этот девиз, чтобы стремиться к успешному проведению Игр», — отметили организаторы.