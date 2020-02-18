Директор СОК «Олимпийский» Сергей Козлов пять лет заставлял подчиненных платить за него штрафы ПДД
Сергей Козлов возглавлял
Сергей Козлов возглавлял
Сергей Козлов на протяжении почти пяти лет — с апреля 2013 по февраль 2018 года — неоднократно давал подчиненным указания подготовить ответы на запросы из МВД, что правонарушения за рулем служебного автомобиля совершали они.
В итоге десять невиновных сотрудников были привлечены к административной ответственности и уплатили штрафы из своего кошелька, Козлов формально был чист перед законом. 51-летний Сергей Козлов признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст. 424 УК) и приговорен к минимальному, согласно санкции статьи, наказанию — двум годам лишения свободы.
Однако гособвинитель с решением не согласился — сначала был подан протест в Минский городской суд, а потом и в Верховный суд. Не оспаривая вину Козлова, прокурор настаивал, что наказание слишком строгое:
Однако судебная коллегия пришла к выводу, что протест удовлетворению не подлежит — приговор в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима оставлен в силе, — сообщает tut.by.