Директор СОК «Олимпийский» Сергей Козлов пять лет заставлял подчиненных платить за него штрафы ПДД

Сергей Козлов на протяжении почти пяти лет — с апреля 2013 по февраль 2018 года — неоднократно давал подчиненным указания подготовить ответы на запросы из МВД, что правонарушения за рулем служебного автомобиля совершали они.

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В итоге десять невиновных сотрудников были привлечены к административной ответственности и уплатили штрафы из своего кошелька, Козлов формально был чист перед законом. 51-летний Сергей Козлов признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст. 424 УК) и приговорен к минимальному, согласно санкции статьи, наказанию — двум годам лишения свободы.

Однако гособвинитель с решением не согласился — сначала был подан протест в Минский городской суд, а потом и в Верховный суд. Не оспаривая вину Козлова, прокурор настаивал, что наказание слишком строгое: экс-директор полностью признал вину, компенсировал ущерб, у потерпевших сотрудников не было к нему претензий, ранее Козлов к уголовной ответственности не привлекался, на работе его характеризуют положительно, имеет государственную награду, на иждивении — двое малолетних детей и мать, имеющая инвалидность. Гособвинитель просил осудить Козлова с отсрочкой исполнения наказания.