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18 февраля, источник: Прессбол

Директор СОК «Олимпийский» Сергей Козлов пять лет заставлял подчиненных платить за него штрафы ПДД

Сергей Козлов возглавлял спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» в Минске. В 2019 году он осужден по коррупционной статье: выяснилось, что чиновник в рабочее время на служебном автомобиле нарушал правила дорожного движения, но отвечали за это его подчиненные. Суд приговорил Козлова к двум годам лишения свободы, однако в прокуратуре посчитали это слишком строгим наказанием.

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Сергей Козлов на протяжении почти пяти лет — с апреля 2013 по февраль 2018 года — неоднократно давал подчиненным указания подготовить ответы на запросы из МВД, что правонарушения за рулем служебного автомобиля совершали они.

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В итоге десять невиновных сотрудников были привлечены к административной ответственности и уплатили штрафы из своего кошелька, Козлов формально был чист перед законом. 51-летний Сергей Козлов признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст. 424 УК) и приговорен к минимальному, согласно санкции статьи, наказанию — двум годам лишения свободы.

Однако гособвинитель с решением не согласился — сначала был подан протест в Минский городской суд, а потом и в Верховный суд. Не оспаривая вину Козлова, прокурор настаивал, что наказание слишком строгое: экс-директор полностью признал вину, компенсировал ущерб, у потерпевших сотрудников не было к нему претензий, ранее Козлов к уголовной ответственности не привлекался, на работе его характеризуют положительно, имеет государственную награду, на иждивении — двое малолетних детей и мать, имеющая инвалидность. Гособвинитель просил осудить Козлова с отсрочкой исполнения наказания.

Однако судебная коллегия пришла к выводу, что протест удовлетворению не подлежит — приговор в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима оставлен в силе, — сообщает tut.by.

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