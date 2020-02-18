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18 февраля, источник: БЕЛТА

Виктор Лукашенко: Медали зимней юношеской Олимпиады — результат работы сплоченного коллектива

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медали, завоеванные белорусскими спортсменами на ІІІ зимних юношеских Олимпийских играх, — результат работы сплоченного коллектива спортсменов, их тренеров и родителей. Это отметил во время церемонии чествования призеров состязаний первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Награды Игр в Лозанне завоевали Илья Корзун, выигравший «золото» в хоккее 3×3, и Юлия Ковалевская, на счету которой «бронза» в биатлоне.

«Уважаемые Илья и Юлия, примите искренние поздравления с наградами зимних юношеских Олимпийских игр. В первую очередь они ваша заслуга, ваш упорный труд. Но думаю, что не было бы этих медалей, если бы не слаженная работа всей команды: тренерского штаба, ваших родных и близких, друзей. Надеюсь, что награды зимних юношеских Олимпийских игр станут для вас началом большой карьеры в спорте высоких достижений», — поздравил спортсменов Виктор Лукашенко.

«Вы достойны высоких мест. И тем, кто завоевал медали, и тем, кто не смог попасть на пьедестал, желаю крепкого здоровья, удачи на этом непростом, но почетном пути. Вы должны понимать, что если мы можем вам чем-то помочь, наши двери всегда открыты», — отметил первый вице-президент НОК.

Церемония чествования медалистов ІІІ зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, которые прошли в Лозанне с 9 по 22 января, состоялась сегодня в Зале олимпийской славы НОК.

Беларусь на Играх была представлена в пяти видах спорта: биатлон (три юноши и три девушки), горнолыжный спорт (один юноша), конькобежный спорт (два юноши и две девушки), лыжные гонки (два юноши и две девушки), хоккей с шайбой — турнир 3×3 (четыре юноши).

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