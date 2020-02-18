Виктор Лукашенко: Медали зимней юношеской Олимпиады — результат работы сплоченного коллектива

Источник: РИА "Новости"

Награды Игр в Лозанне завоевали Илья Корзун, выигравший «золото» в хоккее 3×3, и Юлия Ковалевская, на счету которой «бронза» в биатлоне.

«Уважаемые Илья и Юлия, примите искренние поздравления с наградами зимних юношеских Олимпийских игр. В первую очередь они ваша заслуга, ваш упорный труд. Но думаю, что не было бы этих медалей, если бы не слаженная работа всей команды: тренерского штаба, ваших родных и близких, друзей. Надеюсь, что награды зимних юношеских Олимпийских игр станут для вас началом большой карьеры в спорте высоких достижений», — поздравил спортсменов Виктор Лукашенко.

«Вы достойны высоких мест. И тем, кто завоевал медали, и тем, кто не смог попасть на пьедестал, желаю крепкого здоровья, удачи на этом непростом, но почетном пути. Вы должны понимать, что если мы можем вам чем-то помочь, наши двери всегда открыты», — отметил первый вице-президент НОК.

Церемония чествования медалистов ІІІ зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, которые прошли в Лозанне с 9 по 22 января, состоялась сегодня в Зале олимпийской славы НОК.