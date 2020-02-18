В Красноярске стартует VI Всероссийская зимняя универсиада 2020
Участниками Студенческих игр станут 800 спортсменов.
Участниками Студенческих игр станут 800 спортсменов.
Завтра, 19 февраля, в Красноярске стартует VI Всероссийская зимняя универсиада 2020.
Город примет финальные соревнования по следующим видам спорта: спортивному ориентированию, биатлону,
Первыми выступят лыжники. Они бдут состязаться с 19 по 24 февраля. С 22 по 28 февраля — биатлон, затем
Отметим, что в программе Универсиады есть и другие виды спорта. Так, соревнования по конькобежному спорту уже прошли в Челябинске, а в конце февраля в Новосибирске сразятся кёрлингисты.
Напомним, сейчас в Красноярске проходит первенство мира по кёрлингу среди юниоров. Они продлятся до 22 февраля.