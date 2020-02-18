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18 февраля, источник: АиФ Красноярск

В Красноярске стартует VI Всероссийская зимняя универсиада 2020

Участниками Студенческих игр станут 800 спортсменов.

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Завтра, 19 февраля, в Красноярске стартует VI Всероссийская зимняя универсиада 2020.

Город примет финальные соревнования по следующим видам спорта: спортивному ориентированию, биатлону, шорт-треку, лыжным гонкам. Планируется, что на них приедут 800 спортсменов.

Первыми выступят лыжники. Они бдут состязаться с 19 по 24 февраля. С 22 по 28 февраля — биатлон, затем шорт-трэк — с 25 по 29 февраля, спортивное ориентирование — с 1 по 5 марта.

Отметим, что в программе Универсиады есть и другие виды спорта. Так, соревнования по конькобежному спорту уже прошли в Челябинске, а в конце февраля в Новосибирске сразятся кёрлингисты.

Напомним, сейчас в Красноярске проходит первенство мира по кёрлингу среди юниоров. Они продлятся до 22 февраля.

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