Завтра, 19 февраля, в Красноярске стартует VI Всероссийская зимняя универсиада 2020.

Город примет финальные соревнования по следующим видам спорта: спортивному ориентированию, биатлону, шорт-треку, лыжным гонкам. Планируется, что на них приедут 800 спортсменов.

Первыми выступят лыжники. Они бдут состязаться с 19 по 24 февраля. С 22 по 28 февраля — биатлон, затем шорт-трэк — с 25 по 29 февраля, спортивное ориентирование — с 1 по 5 марта.

Отметим, что в программе Универсиады есть и другие виды спорта. Так, соревнования по конькобежному спорту уже прошли в Челябинске, а в конце февраля в Новосибирске сразятся кёрлингисты.