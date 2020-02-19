МОК: Контрмеры против коронавируса составляют важную часть плана подготовки к Играм-2020

Источник: AP 2020

«Подготовка к Олимпийским играм в Токио продолжается, как и планировалось, — говорится в заявлении МОК. — Контрмеры против инфекционных заболеваний составляют важную часть плана по проведению безопасных и надежных Игр в Токио. Организационный комитет Игр будет продолжать сотрудничать со всеми соответствующими организациями, которые тщательно отслеживают любые случаи инфекционных заболеваний, и будет рассматривать любые контрмеры, которые могут потребоваться. Кроме того, МОК поддерживает контакты со Всемирной организацией здравоохранения, а также с собственными медицинскими экспертами».

«Мы полностью уверены в том, что соответствующие власти, в частности в Японии и Китае, предпримут все необходимые меры для исправления ситуации», — отмечается в заявлении.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.