В Японии отреагировали на идею переноса Олимпиады в Лондон

Источник: AP 2020

Коикэ назвала неуместной попытку Бэйли использовать тему коронавируса в политических целях. «Причина, по которой эта проблема привлекла внимание во всем мире, связана с круизным лайнером [Diamond Princess]. Но судно принадлежит Великобритании. Я надеюсь, что эти аспекты дела будут осознаны», — заявила она.

20 февраля Бэйли в Twitter предложил перенести Олимпиаду в Лондон. Политик отметил, что у города есть необходимый опыт и инфраструктура (в 2012 году британская столица принимала Игры — прим. «Ленты.ру»).

Круизный лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама 5 февраля после того, как у некоторых пассажиров на борту были обнаружены симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Всего на корабле было около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.