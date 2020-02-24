Рассказываем о белорусских атлетах, чьи родители оставили заметный след в спорте

Даже просто отобраться на Олимпиаду считается большим достижением — на Игры едут лишь лучшие из лучших, элита мирового спорта. А уж зацепиться там за медали и тем более победить — предел мечтаний всякого, сладкий сон и космическая цель. Достичь ее — войти в число спортивных небожителей.

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Мария Мартынова: стреляет не только глазами

Сергей Мартынов — личность уникальная: участник семи Олимпиад, чемпион и дважды бронзовый призер Игр, трехкратный чемпион планеты, который 6 раз повторял абсолютный мировой рекорд, набирая 600 очков (все выстрелы точно в яблочко) в стрельбе из винтовки. Словом, легенда! А теперь за оружие взялась и его дочь Мария. Сергей вспоминает:



— Маша много лет занималась плаванием. Потом закончила. И стала размышлять, как быть дальше. В это время ей и пришла такая мысль в голову: изъявила желание попробовать. Хотя до этого я уже приводил двух своих дочек в тир — посмотреть, пострелять. Но тогда им не понравилось.



Что же заставило Машу переменить решение? Она об этом говорит так:



— В то время, когда я впервые попробовала стрелять, плавание было для меня всем, и понимание того, что можно и нужно посмотреть на что-то другое, пришло позже. В стрельбе мне понравилось, что результат зависит от тебя — не нужно полностью полагаться на видение тренера. Он ведь не может влиться в твое тело и понять, как стоять, нажимать на спуск. Появилась возможность выбирать — ты прислушиваешься к тому, что тебе говорят, и решаешь, как и что тебе делать. В плавании было иначе: сколько тренер сказал плыть, столько ты и плывешь. А еще в стрельбе с тренером и подискутировать можно. С папой, правда, почти бесполезно это делать: он более подготовленный собеседник, который почти всегда наверняка окажется прав, но иногда поспорить хочется.



Еще год назад о перспективах Марии Мартыновой в большом спорте сказать что-то определенное было трудно. Хотя главный тренер сборной Беларуси Игорь Басинский ответственно заявлял, что девочка она талантливая и весьма сообразительная. В общем, вся в папу. За удивительно короткий срок Мартынова не просто научилась стрелять точно, а быстро вышла на международный уровень и едва ли не первая из всех белорусских спортсменов завоевала лицензию на Игры в Токио. Впрочем, говоря об олимпийских перспективах дочки, Сергей Мартынов проявляет сдержанность и уходит в сторону философии:



— Все в душе мечтают стать лучшими, выигрывать. Но насколько это помогает добиваться результата… Да, такие мысли могут заставить встать пораньше и поехать на тренировку, но во время стрельбы в решающий момент они уж точно не идут на пользу. Тут вообще любая посторонняя мысль может расплющить в лепешку. В определенный момент она просто повиснет на тебе неподъемным грузом. Нужно делать свое дело. И все. Правильно, хорошо и аккуратно.

Никита Свирид: иппон для папы

Дорогу на Олимпиаду для дзюдоистов открывает рейтинг: кто вошел в число лучших, тот и получает путевку. На данный момент в заветный пул входят двое наших борцов: Марина Слуцкая и Никита Свирид — сын главного тренера сборной Беларуси.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8ZX_ddhYph/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8ZX_ddhYph/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8ZX_ddhYph/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от MIKITA SVIRYD (@mikita_sviryd)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-10T18:30:33+00:00">10 Фев 2020 в 10:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В борцовский зал его, конечно, привел папа.



— До этого я акробатикой занимался, футболом, баскетболом, — вспоминает Никита. — А потом папа взял за руку и отвел на дзюдо. Признаться, долгое время я не очень серьезно к борьбе относился. Но когда лет в 15 пошли первые результаты, понял, что нужно быть более профессиональным.



— А папа? Когда он первый раз сказал: ну, сын, молодец?!



— Когда отец увидел меня на первых соревнованиях, в сердцах произнес: «Н-да, борца из него не выйдет…» Отец строг, но мы с ним очень хорошо ладим, он мне как друг. А я, получается, борюсь, чтобы те его слова опровергнуть.



Леонид Свирид входил в состав сборной СССР и был лидером белорусских дзюдоистов на заре суверенного становления нашей сборной. Он становился чемпионом Советского Союза среди юниоров, выигрывал медали взрослого чемпионата Европы. Правда, до олимпийского пьедестала не добрался. И Никита желает эту семейную промашку исправить:



— Хочу выступить на трех Олимпиадах! В Токио-2020 мне будет 23 года, в Париже-2024 — 27 лет, а в Лос-Анджелесе-2028 — 31 год. В тяжелой весовой категории расцвет борца наступает приблизительно в 24 — 27, так что как раз смогу себя показать.

Дмитрий Асанов: ударный труд

Если бы не отец, то призер чемпионатов мира и Европы, победитель II Европейских игр Дмитрий Асанов никогда не стал бы боксером. А был бы кем угодно: футболистом или хоккеистом, а может, музыкантом. Музыка в стиле рэп его известная страсть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6vjylbp3ia/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6vjylbp3ia/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6vjylbp3ia/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Асанов (@dzmitry_67_asanau)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-31T16:14:09+00:00">31 Дек 2019 в 8:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.





— В детстве я довольно неплохо играл в футбол, — вспоминает Дима. — И долгое время именно этот вид спорта был в числе моих приоритетов. Но после школы и футбольных тренировок я всегда бежал в зал бокса к отцу. Он и тогда тренировал, и сейчас наставник по боксу в молодечненской

ДЮСШ. Я наблюдал, как занимаются другие, и сам баловался: стучал по груше, работал с гантельками, проводил бой с тенью. Пока однажды папа не решил, что кое-какие навыки его сын приобрел — так я оказался в ринге и провел свой первый бой. Проиграл. И это так меня зацепило, что тренировки стали постоянными, а цель простой и понятной: доказать всем и себе в том числе, что я не слабак. Спустя всего два года я выиграл юниорский чемпионат Европы, выполнил норматив мастера спорта и попал в сборную страны. До 17 лет еще параллельно занимался футболом, был даже капитаном футбольной команды Молодечно, но в итоге ринг пересилил. О чем, конечно, не жалею.



Отец и по сей день остается главным критиком, болельщиком и советчиком Дмитрия:



— Даже если я выигрываю не просто бой, а какой-то турнир, у папы всегда найдется что мне сказать: пожурить, указать на оплошности. Но я вижу, что он мною очень гордится. И это придает мне дополнительные силы.

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Надежда Богданова: пусть мама услышит

Кто не знает Марину Лобач? В художественной гимнастике она была и остается нашей примой. Марина выиграла Олимпиаду в Сеуле в 1988 году в составе сборной СССР и до сих пор единственная белоруска в этом виде спорта, кому покорилась эта запредельная высота. Дочка Марины — Надежда Богданова — тоже начинала с гимнастического ковра. Однако на Олимпиаду в Токио пытается прорваться как игрок в настольный теннис.



— Когда я была маленькая, — вспоминает Надежда, — мама пыталась отдать меня в свой вид спорта. В детстве, наверное, мало кто понимает и задумывается о том, для чего занимается спортом. Вот и я на тренировках капризничала, когда нужно было делать растяжку. Мама вспоминала, что где-то через полгода занятий я сказала: «Не хочу». На этом художественная гимнастика закончилась. Но, наверное, это и к лучшему: если бы мы с ней были в одном виде спорта и она меня тренировала, пришлось бы куда сложнее. А с настольным теннисом все вышло случайно: папа предложил взять в руки ракетку. Так все и началось… Сейчас родители поддерживают меня, но чаще о теннисе все же говорим с папой.



Надежда верит, что мама о ее успехах еще услышит.

Ванесса Колодинская: борьба в крови

Валерий Колодинский — личность в мировом спорте известная. Он один из лучших тренеров по спортивной гимнастике. А его дочь Ванесса — двукратная чемпионка мира. Правда, по борьбе…



Как ни старайся, а от судьбы не убежишь. Спортивную карьеру Ванесса начинала, конечно, с гимнастического зала. А как иначе, если не только папа, но и мама тренер. И однажды так случилось, что отец уехал работать по контракту в Австралию…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8loLx0pw0c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8loLx0pw0c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8loLx0pw0c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Vanessa Kaladzinskaya (@kaladzinskaya53)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-15T12:42:56+00:00">15 Фев 2020 в 4:42 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Меня никому из тренеров в гимнастике не передали, — с улыбкой вспоминает сегодня чемпионка. — Мама сказала, чтобы я ходила на борьбу. Просто для того, чтобы чем-то заниматься и поддерживать форму. Но неуступчивый характер и желание всегда и во всем быть первой сделали свое дело — очень быстро я втянулась и стала показывать результаты. Так и осталась…



Сегодня Валерий Колодинский возглавляет женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике, а Ванесса Колодинская готовится к квалификационным стартам, где рассчитывает завоевать лицензию на Игры в Токио. Так что, даст бог, Колодинских в Японии окажется двое: и дочь, и отец. И кто-нибудь из них обязательно вернется домой с медалью…

До старта Олимпиады в Токио осталось менее полугода. На данный момент олимпийские квалификационные требования выполнили 69 белорусских атлетов в 15 видах спорта. Отборочные турниры продолжатся до конца июня, и наша сборная рассчитывает на завоевание порядка 100 лицензий.

s_kanashyts@sb.by