Рассказываем о белорусских атлетах, чьи родители оставили заметный след в спорте

Даже просто отобраться на Олимпиаду считается большим достижением — на Игры едут лишь лучшие из лучших, элита мирового спорта. А уж зацепиться там за медали и тем более победить — предел мечтаний всякого, сладкий сон и космическая цель. Достичь ее — войти в число спортивных небожителей.
Мария Мартынова: стреляет не только глазами
Сергей Мартынов — личность уникальная: участник семи Олимпиад, чемпион и дважды бронзовый призер Игр, трехкратный чемпион планеты, который 6 раз повторял абсолютный мировой рекорд, набирая 600 очков (все выстрелы точно в яблочко) в стрельбе из винтовки. Словом, легенда! А теперь за оружие взялась и его дочь Мария. Сергей вспоминает:
— Маша много лет занималась плаванием. Потом закончила. И стала размышлять, как быть дальше. В это время ей и пришла такая мысль в голову: изъявила желание попробовать. Хотя до этого я уже приводил двух своих дочек в тир — посмотреть, пострелять. Но тогда им не понравилось.
Что же заставило Машу переменить решение? Она об этом говорит так:
— В то время, когда я впервые попробовала стрелять, плавание было для меня всем, и понимание того, что можно и нужно посмотреть на что-то другое, пришло позже. В стрельбе мне понравилось, что результат зависит от тебя — не нужно полностью полагаться на видение тренера. Он ведь не может влиться в твое тело и понять, как стоять, нажимать на спуск. Появилась возможность выбирать — ты прислушиваешься к тому, что тебе говорят, и решаешь, как и что тебе делать. В плавании было иначе: сколько тренер сказал плыть, столько ты и плывешь. А еще в стрельбе с тренером и подискутировать можно. С папой, правда, почти бесполезно это делать: он более подготовленный собеседник, который почти всегда наверняка окажется прав, но иногда поспорить хочется.
Еще год назад о перспективах Марии Мартыновой в большом спорте сказать что-то определенное было трудно. Хотя главный тренер сборной Беларуси Игорь Басинский ответственно заявлял, что девочка она талантливая и весьма сообразительная. В общем, вся в папу. За удивительно короткий срок Мартынова не просто научилась стрелять точно, а быстро вышла на международный уровень и едва ли не первая из всех белорусских спортсменов завоевала лицензию на Игры в Токио. Впрочем, говоря об олимпийских перспективах дочки, Сергей Мартынов проявляет сдержанность и уходит в сторону философии:
— Все в душе мечтают стать лучшими, выигрывать. Но насколько это помогает добиваться результата… Да, такие мысли могут заставить встать пораньше и поехать на тренировку, но во время стрельбы в решающий момент они уж точно не идут на пользу. Тут вообще любая посторонняя мысль может расплющить в лепешку. В определенный момент она просто повиснет на тебе неподъемным грузом. Нужно делать свое дело. И все. Правильно, хорошо и аккуратно.
Никита Свирид: иппон для папы
Дорогу на Олимпиаду для дзюдоистов открывает рейтинг: кто вошел в число лучших, тот и получает путевку. На данный момент в заветный пул входят двое наших борцов: Марина Слуцкая и Никита Свирид — сын главного тренера сборной Беларуси.
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В борцовский зал его, конечно, привел папа.
— До этого я акробатикой занимался, футболом, баскетболом, — вспоминает Никита. — А потом папа взял за руку и отвел на дзюдо. Признаться, долгое время я не очень серьезно к борьбе относился. Но когда лет в 15 пошли первые результаты, понял, что нужно быть более профессиональным.
— А папа? Когда он первый раз сказал: ну, сын, молодец?!
— Когда отец увидел меня на первых соревнованиях, в сердцах произнес: «Н-да, борца из него не выйдет…» Отец строг, но мы с ним очень хорошо ладим, он мне как друг. А я, получается, борюсь, чтобы те его слова опровергнуть.
Леонид Свирид входил в состав сборной СССР и был лидером белорусских дзюдоистов на заре суверенного становления нашей сборной. Он становился чемпионом Советского Союза среди юниоров, выигрывал медали взрослого чемпионата Европы. Правда, до олимпийского пьедестала не добрался. И Никита желает эту семейную промашку исправить:
— Хочу выступить на трех Олимпиадах! В Токио-2020 мне будет 23 года, в Париже-2024 — 27 лет, а в Лос-Анджелесе-2028 — 31 год. В тяжелой весовой категории расцвет борца наступает приблизительно в 24 — 27, так что как раз смогу себя показать.
Дмитрий Асанов: ударный труд
Если бы не отец, то призер чемпионатов мира и Европы, победитель II Европейских игр Дмитрий Асанов никогда не стал бы боксером. А был бы кем угодно: футболистом или хоккеистом, а может, музыкантом. Музыка в стиле рэп его известная страсть.
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— В детстве я довольно неплохо играл в футбол, — вспоминает Дима. — И долгое время именно этот вид спорта был в числе моих приоритетов. Но после школы и футбольных тренировок я всегда бежал в зал бокса к отцу. Он и тогда тренировал, и сейчас наставник по боксу в молодечненской
ДЮСШ. Я наблюдал, как занимаются другие, и сам баловался: стучал по груше, работал с гантельками, проводил бой с тенью. Пока однажды папа не решил, что кое-какие навыки его сын приобрел — так я оказался в ринге и провел свой первый бой. Проиграл. И это так меня зацепило, что тренировки стали постоянными, а цель простой и понятной: доказать всем и себе в том числе, что я не слабак. Спустя всего два года я выиграл юниорский чемпионат Европы, выполнил норматив мастера спорта и попал в сборную страны. До 17 лет еще параллельно занимался футболом, был даже капитаном футбольной команды Молодечно, но в итоге ринг пересилил. О чем, конечно, не жалею.
Отец и по сей день остается главным критиком, болельщиком и советчиком Дмитрия:
— Даже если я выигрываю не просто бой, а какой-то турнир, у папы всегда найдется что мне сказать: пожурить, указать на оплошности. Но я вижу, что он мною очень гордится. И это придает мне дополнительные силы.
Надежда Богданова: пусть мама услышит
Кто не знает Марину Лобач? В художественной гимнастике она была и остается нашей примой. Марина выиграла Олимпиаду в Сеуле в 1988 году в составе сборной СССР и до сих пор единственная белоруска в этом виде спорта, кому покорилась эта запредельная высота. Дочка Марины — Надежда Богданова — тоже начинала с гимнастического ковра. Однако на Олимпиаду в Токио пытается прорваться как игрок в настольный теннис.
— Когда я была маленькая, — вспоминает Надежда, — мама пыталась отдать меня в свой вид спорта. В детстве, наверное, мало кто понимает и задумывается о том, для чего занимается спортом. Вот и я на тренировках капризничала, когда нужно было делать растяжку. Мама вспоминала, что где-то через полгода занятий я сказала: «Не хочу». На этом художественная гимнастика закончилась. Но, наверное, это и к лучшему: если бы мы с ней были в одном виде спорта и она меня тренировала, пришлось бы куда сложнее. А с настольным теннисом все вышло случайно: папа предложил взять в руки ракетку. Так все и началось… Сейчас родители поддерживают меня, но чаще о теннисе все же говорим с папой.
Надежда верит, что мама о ее успехах еще услышит.
Ванесса Колодинская: борьба в крови
Валерий Колодинский — личность в мировом спорте известная. Он один из лучших тренеров по спортивной гимнастике. А его дочь Ванесса — двукратная чемпионка мира. Правда, по борьбе…
Как ни старайся, а от судьбы не убежишь. Спортивную карьеру Ванесса начинала, конечно, с гимнастического зала. А как иначе, если не только папа, но и мама тренер. И однажды так случилось, что отец уехал работать по контракту в Австралию…
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— Меня никому из тренеров в гимнастике не передали, — с улыбкой вспоминает сегодня чемпионка. — Мама сказала, чтобы я ходила на борьбу. Просто для того, чтобы чем-то заниматься и поддерживать форму. Но неуступчивый характер и желание всегда и во всем быть первой сделали свое дело — очень быстро я втянулась и стала показывать результаты. Так и осталась…
Сегодня Валерий Колодинский возглавляет женскую сборную Беларуси по спортивной гимнастике, а Ванесса Колодинская готовится к квалификационным стартам, где рассчитывает завоевать лицензию на Игры в Токио. Так что, даст бог, Колодинских в Японии окажется двое: и дочь, и отец. И кто-нибудь из них обязательно вернется домой с медалью…
До старта Олимпиады в Токио осталось менее полугода. На данный момент олимпийские квалификационные требования выполнили 69 белорусских атлетов в 15 видах спорта. Отборочные турниры продолжатся до конца июня, и наша сборная рассчитывает на завоевание порядка 100 лицензий.